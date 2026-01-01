堂本剛、通っていたお店での切ないエピソードを披露！「誰も気づいてくれなかったんですよ…」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

堂本剛が、1月3日に放送される『ごぶごぶ正月SP』に出演する。

■堂本剛、年間3万食も出るという名物“ホットケーキ”を堪能

ダウンタウン浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う番組『ごぶごぶ』。音楽、ドラマ、アートなど幅広い分野で独自の表現を発信し続ける日本エンターテインメント界を代表するトップアイドル・堂本剛が、相方として『ごぶごぶ正月SP』に登場する。

新年一発目となる90分SPのオープニング場所は、おなじみのMBS前。浜田は「新年一発目にふさわしい人は…」と期待を覗かせる。相方の顔を覗き込んだ浜田は「剛…」と思わず笑みをこぼす。堂本は10年ほど前に浜田から出演依頼を受けていたがタイミングが合わず、今回は念願の『ごぶごぶ』出演であることを明かし、浜田も「これは価値があります！」と大喜び。「1対1話すのは初めてなので、どんな感じになるんかなぁ」と堂本は不安げな様子。

今回はお正月恒例の「年賀状かまぼこ板」。『ごぶごぶ正月SP！ 浜ちゃん＆剛に有名人から年賀状届いたよ！ コスパ最強！ しかもウマい！ おすすめグルメかまぼこ板』と題し、有名人から届いた年賀状に書かれた「マジの行きつけグルメ」をかまぼこ板を使ったくじ引き方式でランダムに巡っていく。行きつけを紹介してくれるノミネート者は久本雅美、酒井藍、三浦大知、恋さん、三浦大輔、さらに堂本剛本人も。

最初に引いたのはなんと堂本剛の板。早速、堂本のマジ行きつけへ移動する。ふたりがやってきたのは、梅田・大阪駅前第3ビルにある「喫茶サンシャイン」。堂本が通っていたお店がこちらに移転したそうで、堂本も移転してからは初めて来るという。ここでは、堂本が曲にするほど大好きで、年間3万食も出るという名物“ホットケーキ”を堪能する。堂本は「喫茶店で曲を作ったりしていて、久々にホットケーキを食べたら再燃しちゃったんです」とホットケーキ愛を語る。さらに移転前の「喫茶サンシャイン」を訪れた際には、「ファンの方が7、8人いたのに誰も気づいてくれなかったんですよ…」と、切ないエピソードも披露。また、浜田の幼少期を演じる堂本の貴重な映像を大公開し、懐かしさに浸る。

続いて引いたかまぼこ板は久本雅美。ふたりは、久本が大阪で稽古がある時に毎回食べに行くというおでん店「心斎橋よかろ」へ移動。おでんはもちろんのこと、おでんの出汁を使った締めが絶品だという。期待を膨らませるふたりは早速おでんをいただくと、その味を大絶賛。浜田は「出汁をガーッと飲みたいもんな。こういうのよ、剛くん」と一軒目にホットケーキを食べさせられた不満を露わに。そしておでんの出汁で食べる締めの“にゅうめん”が出されると、浜田は「こんなん、まずいわけないやん。なんなんこれ！」とあまりのおいしそうさになぜか怒り出す!? 出汁をひと口飲むと「めちゃくちゃうまいやん。胃にも優しいわ」と、お箸が止まらないふたり。ここで、堂本が誰も聞いたことのない浜田への“しょーもない（？）”質問攻めを展開し、浜田がタジタジに…。

続いて引いたかまぼこ板は、堂本とたびたび共演しているシャンプーハットの恋さん。ふたりは恋さんが若手時代から通う鉄板焼き屋「心斎橋でりしゃす」へ移動。「とても柔らかくジューシーで、大人も子どもも大好きなハンバーグです」と紹介されたふたりは興味津々。鉄板で焼かれるハンバーグを見て、「うわ～、絶対おいしいこれ！」と目を輝かせる。

ひと口食べると、堂本が思わず「オーマイガットゥギャザー」と、恋さんのギャグを披露。堂本は「これ、いただいたんです。使うときが全然なくて…今かなって」と語る。ハンバーグを食べながら、恋さんと共演していた番組『堂本剛のやからね』の話題に。堂本から番組にまつわる“ある人物”の名前が上がると、浜田の表情が一変。スタッフに「ちょっと電話して」とムチャブリし、その人物の元に急きょ向かうことに。堂本は「ロケ先って変更していいもんなんですか？」と困惑する。果たして、ロケを無事に終えることができるのか!?

『ごぶごぶ正月SP』は、1月3日14時から放送。

■番組情報

MBS『ごぶごぶ』正月SP

01/03（土）14:00～15:30 ※関西ローカル

※放送後はTVer、MBS動画イズムで無料見逃し配信

■関連リンク

『ごぶごぶ』公式サイト

https://www.mbs.jp/gobugobu/

.ENDRECHERI. OFFICIAL SITE

https://tsuyoshi.in/