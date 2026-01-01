スーツにもカジュアルにも馴染む、洗練のブラックチタンモデル【シチズン】の腕時計がAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
スーパーチタニウム×エコ・ドライブ。日常を支える次世代の電波時計【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
シチズンの腕時計は、八角形ベゼルが印象的な力強くスポーティな電波時計。チタニウムの可能性を追求し続けるアテッサらしく、滑らかな曲線と直線的な稜線が融合したケースフォルムが特徴で、腕元に個性的な存在感をもたらす。小型ケースに対応するムーブメント「H128」を採用し、コンパクトなサイズを実現。軽快でありながら洗練された佇まいが魅力となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
文字板はチタニウムの原石を思わせるザラっとした質感を持ち、立体的な上板とインデックス、メタリックな見返しリングを組み合わせた3体構造により、シンプルでありながらソリッドな印象を演出。アクティブなデザインと上質感が共存する仕上がりとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
機能面では、シチズン独自の光発電技術「エコ・ドライブ」を搭載し、定期的な電池交換が不要。世界のどこにいても正確な時刻に同期する電波時計で、日常からビジネスまで安心して使える。ケースとバンドにはキズに強く軽量でサビにくいスーパーチタニウムを採用し、サファイアガラスには無反射コーティングを施すことで視認性を高めている。10気圧防水、夜光付きの針、日付表示、バンドの長さを微調整できるフィットアジャスターなど、日常使いに便利な機能も充実。
→【アイテム詳細を見る】
スーツにもカジュアルにも合わせやすいデザインで、多様化するビジネススタイルに寄り添う「ACT Line」。上質なブラックボディが大人の腕元を引き締め、変わらないこだわりと革新性を感じさせる「ブラックチタン™」シリーズとして仕上げられている。ON/OFF問わず幅広いシーンで活躍する、頼れる一本だ。
スーパーチタニウム×エコ・ドライブ。日常を支える次世代の電波時計【シチズン】の腕時計がAmazonに登場!
シチズンの腕時計は、八角形ベゼルが印象的な力強くスポーティな電波時計。チタニウムの可能性を追求し続けるアテッサらしく、滑らかな曲線と直線的な稜線が融合したケースフォルムが特徴で、腕元に個性的な存在感をもたらす。小型ケースに対応するムーブメント「H128」を採用し、コンパクトなサイズを実現。軽快でありながら洗練された佇まいが魅力となっている。
→【アイテム詳細を見る】
文字板はチタニウムの原石を思わせるザラっとした質感を持ち、立体的な上板とインデックス、メタリックな見返しリングを組み合わせた3体構造により、シンプルでありながらソリッドな印象を演出。アクティブなデザインと上質感が共存する仕上がりとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
機能面では、シチズン独自の光発電技術「エコ・ドライブ」を搭載し、定期的な電池交換が不要。世界のどこにいても正確な時刻に同期する電波時計で、日常からビジネスまで安心して使える。ケースとバンドにはキズに強く軽量でサビにくいスーパーチタニウムを採用し、サファイアガラスには無反射コーティングを施すことで視認性を高めている。10気圧防水、夜光付きの針、日付表示、バンドの長さを微調整できるフィットアジャスターなど、日常使いに便利な機能も充実。
→【アイテム詳細を見る】
スーツにもカジュアルにも合わせやすいデザインで、多様化するビジネススタイルに寄り添う「ACT Line」。上質なブラックボディが大人の腕元を引き締め、変わらないこだわりと革新性を感じさせる「ブラックチタン™」シリーズとして仕上げられている。ON/OFF問わず幅広いシーンで活躍する、頼れる一本だ。