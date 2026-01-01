この記事をまとめると ■ND型ロードスターは販売されてから10年が経過している ■趣味性の強いモデルだが実用性もある程度担保されている ■次期モデルが登場すると値上がりが予想されるのでいまのうちに買っておくのが吉だ

NDロードスターのよさを深掘り

2014年9月4日に開催された「マツダロードスター THANKS DAY in JAPAN」。会場となったアンフィシアター（千葉県浦安市）に赴き、4代目となるNDロードスターがデビューする瞬間に立ち会ってから早11年、販売が開始された2015年5月から10年もの年月が経ったことに驚かされます。

そこで今回、10年経っても色褪せない「ND型」マツダ・ロードスターの7つの魅力について改めて考えてみました。

１）ほぼデビュー時のままの完成されたデザイン

ND型ロードスターが「ND1からND2へと」大幅に改良されたのは、デビューから8年後、2023年10月のことでした。わずか2年ほど前です。このときの外観の変更はごくわずかで、ヘッドライトおよびリヤコンビネーションランプのデザイン、そしてホイールデザインに留まっています。オーナーか、あるいはかなりのロードスターフリークでもない限り、両車を並べてみない限り見わけがつかないレベルです。

もちろん個人の好みがあるとはいえ、「デビューから10年が経過し、そろそろ古さを感じるようになってきた」という声をあまり耳にしないのは、気のせいではないはず。むしろ、「このデザインが気に入っているからこのまま変えなくていい」とすら思っているオーナーも少なくないのではないでしょうか。

２）初心者からマニアまで理屈抜きで運転が楽しいと思わせてくれる

ロードスターより速いクルマはほかにいくらでもあります。パワーがあるクルマも然り。しかし、NAロードスターの時代からそうであったように「理屈抜きにして運転することが楽しい」と思わせてくれる。また、ドライバーのキャリアやテクニックを問わずに、ロードスターを運転する誰もがその感覚を味わうことができる。

さらには、ロードスターを通じてオープンカーと接することで「屋根がないことの開放感が想像以上」だと知ったという人も多いのではないでしょうか（筆者もそのひとりです）。真冬のオープンドライブなんて最高ですしね。

３）100万円台から買える中古車相場とタマ数

この原稿をまとめている2025年12月中旬時点で、Web版カーセンサーに掲載されているNDロードスターは全国で918台。最安は106万8000円、最高値が493万円（いずれも車両本体価格／諸費用は別）です。平均価格は253万9000円。予算や好みの仕様など、まさに選び放題です。しかし、この状況はいつまでも続くわけがないことは、誰の目にもあきらか。遅かれ早かれやってくる生産終了後は流通数が減少し、どこかのタイミングで中古車相場も底を打つでしょう。そして、ある時期を境に上昇していき、気づけば新車以上の価格に……という未来が予想できます。

この原稿を書いている本人がその気になってしまって身も蓋もないのですが、「買えるときに買う」セオリーは、NDロードスターにおいても見事なくらい当てはまるように思えます。ちなみに、いまから15年ほど前にNAロードスター（1.6リッターVスペシャルのMT、3オーナー、走行6万km、ほぼノーマル）を購入したときは29万円でした。いま、同じような条件の中古車が市場に流通したら……。

４）オーナーの好みでカスタマイズできる余地がある

ノーマルで乗るもよし、ホイールやエアロなど、自分好みにドレスアップするもよし。さらにはサーキット走行などのモータースポーツを楽しむために改造するもよし。「ロードスター」という素材をどう活かすかはオーナー次第という「余白」が残されている点も大きな魅力です。

ひとまず手を加えるだけ加えて、飽きてきたらノーマルに戻す。そんな楽しみ方もありではないでしょうか。

世界規模で見ても唯一無二の存在

５）2シーター＆オープンカーらしからぬ実用性

日常の足から旅行まで。130リットル（VDA方式）のトランク容量をもち、550mm×400mm×220mmサイズのキャリーバック（いわゆる航空機持込み可能サイズ）をふたつ積み込める深さと奥行きを確保している点にも注目です。よほど大荷物でない限り、ロードスター1台で事足りてしまうのです。

デザインやスペックを優先するあまり、実用性が犠牲にならざるを得ないスポーツカーが少なくないなか、ロードスターに関してはその心配はゼロではないにせよ、2シーター＆オープンカーとしてはかなり優秀な部類です。

６）長年にわたって大切に所有してきた愛車と別れたあとの受け皿に

維持費がかかるようになってきた、家庭環境が変わった、純正部品の製造廃止や欠品が相次いでそろそろ限界……などなど。まさに「断腸の思い」で長年にわたって連れ添ってきた愛車を手放したオーナーの傷心を癒してくれる存在、それがNDロードスターとだったというクルマ好きの友人・知人が複数います。

これまで大切に所有してきた愛車を思い出させるクルマを手に入れるのはツラい。かといって何でもいいってわけでもない。今回も長く乗りたいし、長く乗ってみたいと思わせてくれるクルマがいい。そういったさまざまな要因を絡めつつ、導き出された最大公約数がNDロードスターというわけなのです。

７）日本はもとより世界中のロードスターオーナーと楽しさを共有できる

ヨーロッパやアメリカを中心に、世界各国へ輸出されている歴代ロードスター。「ロードスター」という共通の言語さえあれば、国境を超えた交流を楽しむことができます。Google翻訳やAIを駆使すれば、言語がわからなくともなんとかなります。海外のロードスターオーナーと積極的にコミュニケーションを図ることで、現地のロードスターを知ることができたり、このクルマの生まれ故郷でもある日本のロードスター事情を教えてあげてもいいのです。

来日したときは観光案内役を買って出てあげれば、ものすごく喜ばれます。相手の国に旅行することがあれば、喜んで現地の観光スポットなどを案内してくれるでしょう。まさにロードスターがつなぐ縁です。

まとめ：名車として語り継がれることを約束されたNDロードスター

これほど魅力的なクルマがディーラーに行けば新車で購入することができ、しかも数多くの中古車が流通しているという「恵まれた環境」にどっぷり浸かっていると忘れがちですが、この恩恵を享受できるうちに楽しんだ者勝ちです。そろそろ次期ロードスターのうわさもちらほら耳にするようになりました。それはそれとして、いずれデビューするであろう新型に乗り換えるもよし、ND型の最終モデルを手に入れるもよし、です。

わずか200台の限定生産の「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER 12R」はかなりの争奪戦となりましたが、2200台限定の「MAZDA SPIRIT RACING ROADSTER」は、マツダディーラーに問い合わせてみたところまだ注文できる店舗もあるそうです（12月中旬原稿執筆時）。こちらのモデルは先着順となっているため、迷っているとしたらお早めに！