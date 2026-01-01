¥Ð¥¹¥±µÈÅÄ¡¢ºò²Æ¤Î¤¬¤ó¼ê½Ñ¸øÉ½¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¥¬¡¼¥É
¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë½÷»Ò¤Ç2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØÆüËÜÂåÉ½¥¬¡¼¥É¤ÎµÈÅÄ°¡º»Èþ¡Ê38¡Ë¡á»°É©ÅÅµ¡¡á¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Çºò²Æ¤Ë¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¼ê½Ñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£µÈÅÄ¤Ï¡ÖÂç¤²¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¬¤ó¤À¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿»þ¤Ï»à¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Éô°Ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò·Ð¤ÆÉüµ¢¤·¡¢º£µ¨¤ÏW¥ê¡¼¥°2Éô¤Ç6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ¤Ç¼ç¾¤È¤·¤Æ8¶¯Æþ¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤ÏÆ°¤±¤º¶ÚÎÏ¤âÌá¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëPG¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬¡¼¥É¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¤·¤¿¡£