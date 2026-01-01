元モーニング娘。の生田衣梨奈（28）が1月1日、吉本興業に所属することが分かった。同社が発表した。

吉本は「1月1日より、生田衣梨奈とマネジメント契約を締結しました。当社のタレントとして、バラエティー番組を中心としたメディア出演やSNS発信などの活動をサポートします」とした。また、1月2日午後2時からは生田の公式YouTubeチャンネルで生配信も行い、ファンに直接報告するという。

生田は「このたび、ご縁をいただき吉本興業に所属することになりました。アイドル卒業後、タレントとして活動するなかで、テレビやさまざまなメディアを通して、もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたいという思いが強くなりました。まだまだ勉強中ではありますが、新しい環境で一つひとつの経験を大切にしながら、皆さまに親しんでいただけるタレントを目指してまいります。今後とも温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします」とコメントした。

生田は福岡県出身で、2011年にモーニング娘。に9期生として加入。2023年には10代目リーダーにも就任して中心メンバーとして活動した。2025年7月のコンサートで14年半のグループ活動を終え、ハロー！プロジェクトからも卒業していた。趣味、特技はゴルフとゲーム。