元AKB48の宮里莉羅（23）が1日、SNSを更新。日刊スポーツのインタビューで明かしていた一般男性との結婚と第1子誕生を報告した。

宮里は直筆でメッセージを書いた画像を公開し「いつも応援してくださっている皆さま、関係者の皆さまへ 私事ご大変恐縮ではございますが、私、宮里利羅はかねてお付き合いしておりました、一般男性の方と入籍いたしましたこと、またすでに新しい命が誕生していることをあわせてご報告させていただきます」とつづった。

続けて「小さい頃から、どんな時でも応援し、支えてくださったファンの皆きまのおかげでここまで頑張ってくることができました。心より感謝しております。家族が増え、日々支えられながら、多くの学びを得ています。感謝の気持ちも忘れず、今まで以上に1つ1つの活動に真摯（しんし）に向き合い、努力を重ねながら、自分らしく歩んでいきたいと思います。まだまだ未熟な私ではございますが、今後とも何とぞよろしくお願い申し上げます」と思いをつづった。

宮里のお相手は3歳年上の一般男性。授かり婚で、昨年6月に第1子の男の子を出産していた。子育ての傍ら芸能活動を続け、昨秋からはアイドルプロデュース事業も開始。今年1月28日に自身が代表で立ち上げた新会社「シャルムリラ」から6人組女性アイドルグループ「ラルムストーン」が東京・赤羽ReNY alphaでデビュー公演を行う予定となっている。

◆宮里莉羅（みやざと・りら）2002年（平14）3月30日、沖縄県生まれ。14年4月にAKB48チーム8の沖縄県代表として、当時のチーム最年少でデビュー。21年5月の劇場公演で卒業発表し、7月に活動終了。その後は女優として活動し、今年も舞台などに出演。164センチ。