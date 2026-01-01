アイドルグループ「ＳＫＥ４８」が１２月３１日から１月１日にかけて名古屋市内のＳＫＥ４８劇場でカウントダウンライブ「ＳＫＥ（サカエ）の大晦日はまだ終わらん ２０２５→２０２６」を開催。熊崎晴香（２８）、浅井裕華（２２）、相川暖花（２２）ら１９歳以上のメンバー３８人が出演した。

ライブの最後には「全力のパフォーマンス！ ３チーム体制によるチームワークと団結力！ 私たちはあなたの挑戦を待っています！ なりたい自分になれるのは夢を諦めなかったひとだけ！」という告知映像が流され、第１４期生オーディションの開催が発表された。応募資格は「１２歳〜２５歳までの女性」「合格した時点で所属契約できる方」「国籍問わず」「合格後、日常的にＳＫＥ４８劇場に通い活動できる方」で募集期間は１月５日から１月３１日までとなっている。

キャプテンの松本慈子（２６）が「新しい仲間が加わるということで私たちメンバーもとっても楽しみです。新たなメンバーがチームに入ってくれることでよりパワーアップしていくＳＫＥ４８をこれからも皆さんにお届けします」とファンに呼び掛けると客席からは大きな拍手が送られた。