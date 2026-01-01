明日2日〜3日は日本海側だけでなく、普段、雪の少ない関東や近畿中部など太平洋側でも雪が強まったり、雪が積もったりする可能性があります。Uターン時は各交通機関に影響が出るおそれがありますので、最新の天気予報や交通情報を確認し、時間に余裕を持って出発してください。

いつもは雪が少ないエリアで雪が積もる可能性あり

明日2日〜3日は強い冬型の気圧配置が続く中、上空に寒気を伴った気圧の谷が本州付近を通過するでしょう。このため、日本海側だけでなく、普段、雪の少ない太平洋側でも雪が強まったり、雪が積もったりする可能性があります。





関東は2日夕方から夜遅くにかけて南部の平野部も含めてあちらこちらで雪が降るでしょう。山沿いを中心に雪が積もり、平野部でも積もる所がありそうです。東京23区や神奈川東部など市街地では積もったとしても「うっすら」程度ですが、雪雲が急発達すると予想以上に雪の降り方が強まることが考えられます。雷雲が発達するため、落雷やひょう、あられにも注意が必要です。近畿から九州は今日1日夜遅くから雪のエリアが広がり、2日は近畿北部や山陰など日本海側を中心に雪が強まります。太平洋側も2日になると平地も含めた広い範囲で雪になり、3日にかけて雪の積もる所があるでしょう。平地で大雪となるおそれもあります。

どのくらい雪が降る? 雪が積もらなくても凍結に注意

1日18時から2日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

北海道地方 50センチ

東北地方 50センチ

関東甲信地方 30センチ

北陸地方 70センチ

近畿地方 60センチ

中国地方 50センチ

九州北部地方 40センチ

その後、2日18時から3日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、

関東甲信地方 40センチ

北陸地方 70センチ

近畿地方 50センチ

中国地方 40センチ

九州北部地方 20センチ

となっています。

高速道路の通行止めや、飛行機の欠航、列車の運休、遅延など各交通機関に影響が出るおそれがあります。最新の天気予報や交通情報を確認し、時間に余裕を持って出発してください。



また、雪が積もらなかったとしても油断できません。3日朝にかけて冷え込みが強まるため、濡れた路面が凍結するおそれがあります。スリップ事故に備えて、車の運転はいつも以上に慎重になさってください。

雪道の運転 注意するポイントは

雪道で、車を運転する場合は、スノータイヤを装着し、急発進、急停車にならないよう、普段よりもゆっくり慎重に運転してください。車間距離は普段の倍以上とりましょう。トンネルの出入り口や橋の上などは路面が凍結しやすいため、特に注意が必要です。通行止めや渋滞の情報をあらかじめ確認してから出かけましょう。



2輪車(バイクや自転車)は転倒のおそれが非常に高いため、運転しないでください。公共交通機関を利用する場合は、間引き運転や減速運転により、普段より時間がかかり、混雑することが予想されます。運行情報や迂回ルートを確認してから行動してください。



大雪のピークが過ぎてないときに行動すると、大きなケガにつながったり、帰宅困難になったりします。慎重に行動してください。