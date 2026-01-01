吉本興業は１日、「モーニング娘。’２５」を卒業した生田衣梨奈とマネジメント契約を締結したと発表した。

生田は２０１１年１月に「モーニング娘。９期メンバーオーディション」に合格し、「モーニング娘。」９期メンバーに選ばれた。２３年１１月に「モーニング娘。」１０代目リーダーに就任。２５年７月８日、日本武道館で行われたコンサートをもって、１４年半在籍したグループおよびハロープロジェクトから卒業した。これまでのアップフロントプロモーションから吉本興業に移籍した形だ。

生田は「このたび、ご縁をいただき吉本興業に所属することになりました。アイドル卒業後、タレントとして活動するなかで、テレビやさまざまなメディアを通して、もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたいという思いが強くなりました。まだまだ勉強中ではありますが、新しい環境で一つひとつの経験を大切にしながら、皆さまに親しんでいただけるタレントを目指してまいります。今後とも温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします」とコメントした。

吉本興業は「当社のタレントとして、バラエティー番組を中心としたメディア出演やＳＮＳ発信などの活動をサポートします」としている。

また、２日午後２時から公式ＹｏｕＴｕｂｅ「生田衣梨奈チャンネル」で生配信を予定している。