堂本剛＆浜田雅功、貴重2ショット「1対1で話すのは初めて」
DOMOTOの堂本剛が3日放送の『ごぶごぶ正月SP』（後2：00〜3：30 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】豪華ゲストに驚きの表情を浮かべる浜田雅功
ダウンタウン・浜田雅功と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行うバラエティー番組。今回の相方は、音楽、ドラマ、アートなど幅広い分野で独自の表現を発信し続ける日本エンターテインメント界を代表するトップアイドル・堂本剛。
新年一発目となる90分スペシャルのオープニング場所はおなじみのMBS前。浜田は「新年一発目にふさわしい人は…」と期待をのぞかせる。相方の顔を覗き込んだ浜田は「剛…」と思わず笑みをこぼす。
堂本は10年ほど前に浜田から出演依頼を受けていたがタイミングが合わず、今回は念願の『ごぶごぶ』出演であることを明かし、浜田も「これは価値があります！」と大喜び。「1対1で話すのは初めてなので、どんな感じになるんかなぁ」と堂本は不安げな様子を見せる。
今回はお正月恒例の「年賀状かまぼこ板」。「ごぶごぶ正月SP！浜ちゃん＆剛に有名人から年賀状届いたよ！コスパ最強！しかもウマい！おすすめグルメかまぼこ板」と題し、有名人から届いた年賀状に書かれた「マジの行きつけグルメ」を、かまぼこ板を使ったくじ引き方式でランダムに巡る。
