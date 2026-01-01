元モー娘。生田衣梨奈、吉本興業所属に「自分らしさや元気を届けたい」
元モーニング娘。の生田衣梨奈（28）が、1日より吉本興業とマネジメント契約を結び、所属となることが発表となった。
【ライブ写真】キュートすぎ！まっしろホワホワ衣装の生田衣梨奈＆横山玲奈＆羽賀朱音
生田は1997年7月7日生まれ、福岡県出身。2011年1月2日、「モーニング娘。9期メンバーオーディション」に合格し、モーニング娘。9期メンバーに選ばれる。2023年11月30日、モーニング娘。10代目リーダーに就任。2025年7月8日、日本武道館で行われた『モーニング娘。‘25コンサートツアー春Mighty Magic DX〜生田衣梨奈を見送って〜』をもって、約14年半在籍したグループおよびハロープロジェクトから卒業した。
吉本興業は「当社のタレントとして、バラエティー番組を中心としたメディア出演やSNS発信などの活動をサポートします」としている。
■生田衣梨奈
このたび、ご縁をいただき吉本興業に所属することになりました。
アイドル卒業後、タレントとして活動するなかで、テレビやさまざまなメディアを通して、もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたいという思いが強くなりました。
まだまだ勉強中ではありますが、新しい環境で一つひとつの経験を大切にしながら、皆さまに親しんでいただけるタレントを目指してまいります。今後とも温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします。
【ライブ写真】キュートすぎ！まっしろホワホワ衣装の生田衣梨奈＆横山玲奈＆羽賀朱音
生田は1997年7月7日生まれ、福岡県出身。2011年1月2日、「モーニング娘。9期メンバーオーディション」に合格し、モーニング娘。9期メンバーに選ばれる。2023年11月30日、モーニング娘。10代目リーダーに就任。2025年7月8日、日本武道館で行われた『モーニング娘。‘25コンサートツアー春Mighty Magic DX〜生田衣梨奈を見送って〜』をもって、約14年半在籍したグループおよびハロープロジェクトから卒業した。
■生田衣梨奈
このたび、ご縁をいただき吉本興業に所属することになりました。
アイドル卒業後、タレントとして活動するなかで、テレビやさまざまなメディアを通して、もっと多くの方に自分らしさや元気を届けたいという思いが強くなりました。
まだまだ勉強中ではありますが、新しい環境で一つひとつの経験を大切にしながら、皆さまに親しんでいただけるタレントを目指してまいります。今後とも温かいご声援のほど、よろしくお願いいたします。