「燃料電池のセンチュリー」も特別製作！

毎年正月の恒例イベントとなっている「東京箱根間往復大学駅伝競走」（以下、箱根駅伝）の第102回大会が、2026年1月2日から3日にかけて開催されます。協賛企業のトヨタは、本大会から提供車両をすべて電動モデルでまかなうと発表しました。

【全車電動！】これが今年の「箱根駅伝サポートカー」です（写真で見る）

第102回箱根駅伝の開催に当たり、トヨタが2025年12月22日に公表した提供車両は合計40台です。これらはBEV（バッテリー式電気自動車）やFCEV（燃料電池車）、HEV（ハイブリッド車）など、すべて電動モデルとなっています。

さらにトヨタによると、提供車両には本大会のために製作した、オリジナルの電動車両も採用するとのこと。特に、大会本部車を務める高級SUV「センチュリー」や、先頭を走る選手らを映す共同カメラ車に使われる小型トラックは、排出ガスを一切出さないFCEVモデルとなっています。

また、関係者を運ぶ車両であるマイクロバスの「コースター」や、荷物車に使用される大型ワンボックス「グランエース」についても、本大会に合わせてFCEV仕様のオリジナル車両が製作されました。このほか緊急対応車には、自動化レベル2に相当する自動運転にも対応可能なバス型BEV「e-Palette」が採用されています。

なお、各チームが使用する大学運営管理車には、ガソリンエンジンも搭載するHEVの「ノア」「ヴォクシー」が使われますが、こちらはバイオ燃料を10%配合した低炭素ガソリン「E10」を燃料に用いることで、環境負荷を低減するとしています。