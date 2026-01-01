能登半島地震から2年。液状化現象の被害が広がった新潟市では、対策事業の検討が進められています。



能登半島地震では新潟市の広い範囲で液状化が発生し、住宅被害は1万8000棟を超えました。多くの被害が出た西区と江南区にある3つの地区で、液状化を防ぐ対策工事の実施が検討されています。





■対象地区の自治会長

「液状化対策を一刻も早く実施してもらいたいが、地区内に賛成と反対の人がいる。市は色々と説明を尽くしてほしい。」



費用の一部を住民が負担することや、対策範囲ごとに土地所有者全員の同意をえることなどについて、見直しを求める声が上がっています。