お笑いコンビ「天竺鼠」が自身が解散を発表しました。メンバーの川原克己さんのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公表されました。川原克己さんと、瀬下豊さんの２人は、約20年以上にわたり活動してきた天竺鼠の解散理由として、「昔の友達の頃に戻りたい」という思いが挙げられています。



動画では、普段はボケ担当の川原克己さんが解散について「この度ですね、天竺鼠、解散いたします」と突然発表しました。

更に視聴者へ向けて川原さんは「2人で話し合った結果ですね」「昔の友達の頃に戻ろうということになりました」と解散の理由を語りました。





川原さんによると、学生時代から一緒にいた二人は、鹿児島から大阪に行きNSCに入ったそうです。「友達としてやってたんですけど、仕事のパートナーとしてなったわけですね。だから、その友達に戻ろうということになりました」と説明しています。

川原さんはさらに「今ね、『川原』・『瀬下』と呼んでますけども友達の頃はねえ、『克己』・『豊』って、お互い呼んでたので、その『克己』と『豊』と呼んでた頃に戻りたい」「非常に前向きな、本当に各々の幸せを考えた時に、ここの解散ということが、1番自分らにとって、ベストだというとこに至りました」と続けました。





瀬下豊さんも「今は解散の寂しさよりも、友達に戻れるという楽しみの方が勝っております。これからは人生の相談などを色々聞いてもらいたいなと、昔のように戻ってですね。まあ、飲みながらでもいいんじゃないかなと思っております」と前向きな気持ちを語りました。









【 天竺鼠 受賞歴 ※公式サイトより引用※ 】

「BGO上方笑演芸大賞」第2回(2006)新人賞

「BGO上方笑演芸大賞」第4回(2008)イベントタイトル賞

「キングオブコント」（2008）ファイナリスト

「ABCお笑い新人グランプリ」第30回(2009)最優秀新人賞

「キングオブコント」（2009）7位

「キングオブコント」（2013）3位

「THE MANZAI」（2013）ファイナリスト

「ABCお笑いグランプリ」第35回(2014)優勝



【担当：芸能情報ステーション】