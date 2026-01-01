あすの天気予報です。上空に強い寒気が流れ込むため、日本海側は広い範囲で雪となって大雪となる所があるでしょう。山陰から北陸にかけては雪の降り方が強まって、積雪が急増するおそれがあります。普段はあまり雪が降らない西日本や東日本の太平洋側でも雪が降り、積雪となる所がありそうです。交通機関への影響に警戒が必要です。

気温です。最低気温はけさと同じか低く、関東から西も2℃前後の所が多いでしょう。最高気温は東日本や西日本はきょうより低く、関東から西も7℃前後と、寒さが一段と厳しくなりそうです。北日本はきょうより高くなりますが、それでも札幌や青森で1℃など、風が冷たい一日になるでしょう。

週間予報です。日本海側を中心に、あさって3日にかけて大雪となる所がありそうです。太平洋側は3日になると晴れ間の戻る所もありますが、厳しい寒さが続くでしょう。4日になると日中の寒さが少し和らいで、この時季らしい陽気が戻りそうです。

各地の予想最高気温は、

札幌 ：1℃ 釧路：-1℃

青森 ：1℃ 盛岡：0℃

仙台 ：5℃ 新潟：2℃

長野 ：1℃ 金沢：3℃

名古屋：7℃ 東京：7℃

大阪 ：7℃ 岡山：6℃

広島 ：6℃ 松江：4℃

高知 ：8℃ 福岡：5℃

鹿児島：8℃ 那覇：18℃