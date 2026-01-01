歌手の小林幸子（72）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、1964年のデビュー以来初めて1カ月の休暇を取ることを報告した。

「新年あけましておめでとうございます 今回、61年以上芸能生活をしてきて、初めてまる一ヶ月のお休みを頂きます」と伝え、「ずっと、朝起きたら今日は何しようか？という、生活をしてみたくて、今回スタッフとも話をして、１ヶ月リフレッシュの時間をもらいました」と理由を説明。

「１ヶ月後、小林幸子はどうなっているか？お楽しみに SNSなども、ゆったりとやらせて頂きます」とSNSの更新は続けることも報告した。そして「2026年皆さんにとっても、笑顔いっぱいの1年になりますように」とファンへメッセージを送った。

和服姿で撮影した動画でも「この1月、1カ月間お休みしちゃいまーす！」と宣言し、「ずっと前から思っていて、ひと月休んで自分はリフレッシュしてどんなふうに変わるんだろうか。何年も前から計画していたんです」と説明した。

フォロワーからは「ゆっくり休んでリフレッシュしてください」「ラスボスの新たな進化系楽しみにしております」「心身ともに充電してください」などのコメントが届いている。