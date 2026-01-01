元宝塚トップスター龍真咲、第2子妊娠を発表 「出産まであと少し、、」お腹ふっくらマタニティフォト披露
元宝塚歌劇団月組トップスターの龍真咲が1月1日、自身のインスタグラムを更新し、第2子妊娠を報告した。
【写真】元宝塚トップスター龍真咲が第2子妊娠 お腹ふっくらのシルエット
「明けましておめでとう御座います」に続き、ファンらに向けて「私事ではございますがこのたび第二子を授かり、間もなく出産を迎える時期となりました」と明らかにした。
さらに、「日々お腹の中の命を感じながら、家族とともに愛おしく幸せな時間を過ごしております」「（第1子の）息子との時間も今しかない大切なひととき」と心境。
「出産まであと少し、、ずっとお腹に入れたままにしておきたい愛おしい気持ちともう苦しいので早く出してしまいたい気持ちが行ったり来たり笑 無事に産まれてきてくれるよう、なるべく穏やかに過ごしたいと思います」とつづった。
お腹ふっくらのシルエットを撮ったマタニティフォトも公開し、ファンからは「元気な赤ちゃんが産まれますように」「今年は特別に素敵な年になりますね」「どうかお身体に気をつけて」など、多数の声が寄せられている。
龍は、2001年に宝塚歌劇団に入団。12年に月組トップスターに就任、14年4月の宝塚歌劇団100周年記念式典公演では、全5組を代表して主演を務めた。16年に退団後、ボーカリスト、アーティストとして、舞台・音楽・ファッションを中心にマルチに活動する。
【写真】元宝塚トップスター龍真咲が第2子妊娠 お腹ふっくらのシルエット
「明けましておめでとう御座います」に続き、ファンらに向けて「私事ではございますがこのたび第二子を授かり、間もなく出産を迎える時期となりました」と明らかにした。
さらに、「日々お腹の中の命を感じながら、家族とともに愛おしく幸せな時間を過ごしております」「（第1子の）息子との時間も今しかない大切なひととき」と心境。
お腹ふっくらのシルエットを撮ったマタニティフォトも公開し、ファンからは「元気な赤ちゃんが産まれますように」「今年は特別に素敵な年になりますね」「どうかお身体に気をつけて」など、多数の声が寄せられている。
龍は、2001年に宝塚歌劇団に入団。12年に月組トップスターに就任、14年4月の宝塚歌劇団100周年記念式典公演では、全5組を代表して主演を務めた。16年に退団後、ボーカリスト、アーティストとして、舞台・音楽・ファッションを中心にマルチに活動する。