¡Ö¶¯¤¯¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¤«¤éÂç¾æÉ×¡×¤È7Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤¿Èà¤«¤éÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÌë¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Äµ´!?¡¿¤Á¤Ó¤ÃÊ¡£
¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¤¯¤é¤·Ââ¡ª¤Á¤Ó¤ÃÊ¡¡Ù¡Ê¤Ï¤Þ¤æ/¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´6²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¤¯¤é¤·Ââ¡ª¤Á¤Ó¤ÃÊ¡¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¤¤¤¤â¤Î¡¢¡È¤Á¤Ó¤ÃÊ¡¡É¡£¥¢¥¶¥é¥·¡¢¥³¥¢¥é¡¢µ´¡¢Ç... ¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¼þÇÈ¿ô¤Î¹ç¤¦¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ï¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î²È¤Ë½»¤ß¤Ä¤¯¤È¡¢ºÂÉßÆ¸¤Î¤´¤È¤¯¡¢¤½¤³¤Î½»¿Í¡Ê¼ç¤µ¤ó¡Ë¤Ë¹¬¤»¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£»Å»ö¡¦ÊÙ¶¯¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡¦Îø°¦etc...¤½¤ì¤¾¤ìÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤ë¼ç¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Á¤Ó¤ÃÊ¡¤¬ÆÏ¤±¤ë¹¬¤»¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤â´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡×¤ÈSNS¤ÇÂçÈ¿¶Á¤Î¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¤¯¤é¤·Ââ¡ª¤Á¤Ó¤ÃÊ¡¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¤¯¤é¤·Ââ¡ª¤Á¤Ó¤ÃÊ¡¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¡¡¥Ý¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥º¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¤¤¤¤â¤Î¡¢¡È¤Á¤Ó¤ÃÊ¡¡É¡£¥¢¥¶¥é¥·¡¢¥³¥¢¥é¡¢µ´¡¢Ç... ¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¼þÇÈ¿ô¤Î¹ç¤¦¿Í´Ö¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤«¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤Ï¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Î²È¤Ë½»¤ß¤Ä¤¯¤È¡¢ºÂÉßÆ¸¤Î¤´¤È¤¯¡¢¤½¤³¤Î½»¿Í¡Ê¼ç¤µ¤ó¡Ë¤Ë¹¬¤»¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£»Å»ö¡¦ÊÙ¶¯¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¡¦Îø°¦etc...¤½¤ì¤¾¤ìÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¸½Âå¤òÉ¬»à¤ËÀ¸¤¤ë¼ç¤µ¤ó¤Ë¡¢¤Á¤Ó¤ÃÊ¡¤¬ÆÏ¤±¤ë¹¬¤»¤È¤Ï¡©¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¤ÎÂç½ÂÂÚ¡×¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤â´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡×¤ÈSNS¤ÇÂçÈ¿¶Á¤Î¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤È¤¯¤é¤·Ââ¡ª¤Á¤Ó¤ÃÊ¡¡Ù¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£