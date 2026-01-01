店内は広々としていてくつろげるチェアが多く設置されています。海側の大きい窓からは太陽がさんさんと降り注ぎ、開放感にあふれた雰囲気。どの席に座っても海を見ることができます。



海に面したカウンター席は、おひとり様ものんびりと過ごしやすい特等席。ぼんやりと海を眺めていると、時間や天候によってさまざまに景色が変化していく様子がわかります。絶景を独り占めする贅沢な時間を楽しみましょう。



天気のいい日はテラス席に出てみましょう。芝生広場が目の前に広がっているので、子どもたちは裸足で元気に駆け回ることもできます。子どもたちの様子を見守りながら、パパやママたちはコーヒーブレイク。ドライブの休憩スポットとしてもおすすめです。



岬の周りにはサンゴ礁が広がっており、天気のいい日には東に喜界島を見ることもできますよ。



カフェでは無料で双眼鏡を借りることができます。海の向こうには何が見えるかな？ 1月から4月にかけて、運が良ければ双眼鏡でクジラが泳いでいるのを見ることができるかも。クジラの潮吹きを見ることができたら超ラッキー！



ボリューム満点のバーガーランチやおしゃれドリンク

一番人気の「塩豚バーガー」(900円)

塩豚は奄美の伝統料理で、保存食として昔から親しまれてきました。島内で人気のベーカリーのバンズはもっちりとして小麦の豊かな風味が感じられます。塩豚と一緒にサンドしているのはフレッシュな野菜とマッシュポテト。ボリューム満点で1個食べればお腹いっぱい！



（手前から）「島ハニーラテ」750円、「黒糖ミルク」750円

人気のドリンクメニュー。どちらも甘すぎないほっとする味わいが魅力。



写真映え間違いなしの「星空クリームソーダ」770円

目の前の海のような美しいブルーと、ふわふわの雲のようなソフトクリーム。そしててっぺんにお星さまが輝いています。炭酸のシュワシュワ感が夏にぴったりのドリンクです。



「シフォンケーキ」各450円

小腹がすいた時におすすめ。この日はレーズン入りプレーンと抹茶ココアの2種類が揃っていました。奄美の伝統的なお菓子・はったいこもちなども販売されているので、旅のおやつにいかが？



オリジナルグッズや観光情報も揃っています

カフェの中には、おみやげにぴったりのお菓子やジャムなどを販売しているショップもあります。どれもデザイン性に富んでいて贈り物にしたらきっと喜ばれるものばかり。



奄美らしさ満点のオリジナルグッズも多数揃っています。クリアファイル 350円やマスキングロールステッカー 680円、ハンカチ1200円など、旅の思い出になりそうなものがたくさんありますよ。



奄美で静かなブームとなっているのが『島T』。奄美の動物や植物などをモチーフにデザインされたかわいいTシャツです。男性にも女性にも人気。トートバッグなども販売されています。



カフェは観光案内所を兼ねているので、奄美の観光マップや見どころをまとめたパンフレットなどが配布されています。カフェでお茶をしながら旅の計画を練ったり、体験したいアクティビティを探したり。奄美の旅がもっと充実しそうです。



■MISHORAN CAFE（みしょらん かふぇ）

住所：鹿児島県奄美市笠利町須野682

TEL：0997-63-8885

営業時間：9時30分〜16時45分LO（水曜は13時〜）

定休日：不定休



『るるぶ奄美屋久島種子島'27』好評発売中！

屋久島の情報をもっと知りたい方におすすめ！

【最新版】『るるぶ奄美 屋久島 種子島'27』

購入はこちらから！



Photo＆Text：エー・アール・ティ

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

