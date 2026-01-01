Mrs. GREEN APPLE、フェーズ3開幕 “3年9か月間”濃密なフェーズ2振り返る映像公開【Play Back Phase-2】
【モデルプレス＝2026/01/01】1月1日、3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の公式YouTubeチャンネルにて、フェーズ2を振り返る映像「Play Back Phase-2」が公開された。
【写真】ミセスの「大切なお知らせ」
『第67回 輝く！日本レコード大賞』において「ダーリン」で史上初となるバンドによる3連覇を達成、そして『第76回NHK紅白歌合戦』の大トリでデビュー10周年イヤーの2025年、そしてフェーズ2を締めくくった、Mrs. GREEN APPLE。（以下、ミセス）そして1月1日フェーズ3が開幕、ひる3時よりスペシャルプログラム「Mrs. GREEN APPLE 2026年 元日生配信」をYouTube生配信していたが、その冒頭で、フェーズ2の軌跡を振り返る映像「Play Back Phase-2」を公開した。
2022年3月18日に開幕して2025年12月31日に完結したフェーズ2では、上記の“レコ大3連覇”のほかにも、ストリーミング1億回再生突破曲数がアーティスト別で単独1位の通算31曲（Billboard JAPAN）に昇るなど、数々の金字塔を打ち立てたミセス。その濃密な3年9か月間を振り返ることができる。（modelpress編集部）
◆ミセス、フェーズ2振り返り映像公開
