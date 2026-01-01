前田敦子、まさかの”フライングゲット”告白 AKB48レジェンドOGたちとの年越しに反響「かなり浮かれてる人いるなぁ〜って思ったら…」
元AKB48で俳優の前田敦子が、自身のインスタグラムを1日までに更新。AKB48のOGメンバーと新年を迎えた動画を公開した。
【動画あり】これぞAKB48！OGたちとの年越しを伝えた前田敦子
前田は「あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします」とあいさつ。「2026年になる1分前に楽屋につきそのテンションと勢いでみんなで2026年をフライングゲットしました やったね」と、まさかの展開になってしまったことを告白し、「またいつか会おうねってそれぞれの人生に みんなが幸せな毎日をおくれますように」と、『紅白歌合戦』にともに出場したOGメンバーである高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃の8人で新年を迎え大盛り上がりしている様子を投稿した。
さらに「楽しく年明けできたし今年が楽しみだ。紅白終わりは初詣にも行ったよ！本当ずっと元気！」と思いをつづった。
この投稿を見たファンからは「1人かなり浮かれてる人いるなぁ〜って思ったら優ちゃんだった あっちゃんのはしゃぎっぷり可愛すぎる」「すごく楽しそう！」「みんなテンションおかしくてかわいいｗｗｗｗｗ」「このワチャワチャこそAKB。」などの反響が寄せられていた。
