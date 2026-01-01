タレントの北斗晶が1月1日、自身のアメブロを更新。家族で迎えたお正月の様子を明かした。

【映像】北斗晶の義娘・凛、2歳長女・寿々ちゃんの無邪気な姿を公開

北斗は「2026年 新年明けましておめでとう御座います。2025年〜2026年になった時に家族皆で記念写真」と家族での記念写真を公開した。

続けて「家族皆が揃って元気で新年を迎えられ感謝。しかし…うちのすーちゃんは宵っ張り。日が回って、新年のご挨拶が終わって帰り支度を始めたのに…いない・いないバーッッッを…はじめて大笑い」と孫のすーちゃんこと笑顔の寿々ちゃんの写真を披露。

そして「家族、私の周りに居てくれる皆、そしてこのブログをいつも見てくださる皆様も健康で、楽しい一年になりますように。本年もどうぞ宜しくお願い致します」と家族や読者の健康と多幸を祈り、ブログを締めくくった。

この投稿にファンからは「家族みんなの写真を見てこちらまで幸せのおすそ分けを

いただきました！」「佐々木家に沢山福が来ますように」「笑顔溢れる素敵な1年でありますように」などのコメントが寄せられている。