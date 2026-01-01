ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

開けるたび、ワクワクが広がること間違いなし。モンスターボール型で、ランチタイムをもっと楽しもう【スケーター】のモンスターボール弁当箱がAmazonに登場!

1


スケーターのモンスターボール弁当箱は、ころんとしたフォルムと鮮やかなカラーが目を引くデザインで、ランチタイムを楽しく演出してくれる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


おかずとご飯を分けて入れられる2段式で、実用性もばっちり。ボール本体には、お茶碗約0.8杯分（約200ミリリットル）のご飯が入り、子ども用にちょうどいいサイズ感。フタを外せば電子レンジ加熱も可能で、使い勝手も抜群。

→【アイテム詳細を見る】

3


ランチボックスとしてはもちろん、小物入れやディスプレイとしても楽しめる多機能アイテム。

→【アイテム詳細を見る】

4


ポケモン好きのお子様へのプレゼントにもぴったりな、かわいさと実用性を兼ね備えた一品。