ポケモンと一緒に、楽しいお昼時間を。かわいくて使いやすい2段式ランチボックス【スケーター】のモンスターボール弁当箱がAmazonに登場中‼
開けるたび、ワクワクが広がること間違いなし。モンスターボール型で、ランチタイムをもっと楽しもう【スケーター】のモンスターボール弁当箱がAmazonに登場!
スケーターのモンスターボール弁当箱は、ころんとしたフォルムと鮮やかなカラーが目を引くデザインで、ランチタイムを楽しく演出してくれる。
おかずとご飯を分けて入れられる2段式で、実用性もばっちり。ボール本体には、お茶碗約0.8杯分（約200ミリリットル）のご飯が入り、子ども用にちょうどいいサイズ感。フタを外せば電子レンジ加熱も可能で、使い勝手も抜群。
ランチボックスとしてはもちろん、小物入れやディスプレイとしても楽しめる多機能アイテム。
ポケモン好きのお子様へのプレゼントにもぴったりな、かわいさと実用性を兼ね備えた一品。
