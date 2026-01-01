4つの言葉の空欄に共通して入る「2文字のひらがな」を当てる脳トレクイズです。周囲からの信頼を表す言葉や、私たちが歩む道のりなど、少し深みのある語彙がそろいました。1分以内にすべてを完成させて、脳を活性化させましょう！

言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！

今回は、人間関係や生き方、そして日本の文化に関わる言葉が集まりました。頭を柔らかくして挑戦してみてください。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ぼう
めい□□
□□じゃ
□□せい

正解：じん

正解は「じん」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「じん」を入れると、次のようになります。

じんぼう（人望）
めいじん（名人）
じんじゃ（神社）
じんせい（人生）

今回は「人（じん）」や「神（じん）」に関連する、重みのある言葉がそろいましたね。このように、日常的に使うけれど少し改まった席で登場するような言葉をパズルで解くのは、語彙の再確認に非常に役立ちますよ！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)