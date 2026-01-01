¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡¡J1Ê¡²¬¡¢DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¤ÎÆÈ¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê°ÜÀÒ¤òÈ¯É½
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï1Æü¡¢DF°ÂÆ£ÃÒºÈ¡Ê26¡Ë¤¬¥É¥¤¥Ä1Éô¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡°ÂÆ£¤Ï190¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë°¦ÃÎ³Ø±¡Âç¤«¤éJ3º£¼£¤ËÆþÃÄ¡£J2ÂçÊ¬¤ò·Ð¤Æ¡¢º£µ¨²ÃÆþ¤·¤¿Ê¡²¬¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Àï36»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤ë¹¶·âÅª¤ÊÀï½Ñ¤Î²¼¡¢3¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤äº¸¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶¤á¾å¤¬¤ê¤â¸«¤»¡¢¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâÁÈ¤ÇÊÔÀ®¤·¤¿ºòÇ¯7·î¤ÎÅì¥¢¥¸¥¢E¡½1Áª¼ê¸¢¤ÇÊ¡²¬½êÂ°Áª¼ê¤Ç¤Ï24Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£Æ±11·î¤Ë¤Ï¸Î¶¿¤Î°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¥É¥¤¥Ä¤ÎFC¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¤Þ¤º»Ï¤á¤Ë¡¢ËÍ¤òJ1¤ÎÉñÂæ¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÌøÅÄ¶¯²½ÉôÄ¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥«¥¦¥È¿Ø¤Î³§¤µ¤Þ¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¿®Íê¤·µ¯ÍÑ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¶âÌÀµ±´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Æü¡¹ÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¡¢À®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿ÍÃ£¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤ºßÀÒ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÊ¡²¬¤ÇËÜÅö¤ËÂô»³¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ê¡²¬¤È¤¤¤¦³¹¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤´ÈÓ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¼«Á³Ë¤«¤Ç¡¢¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¤¬µ¯¤¤è¤¦¤È¼«Ê¬¤é¤·¤¯¥³¥Ä¥³¥Ä´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×