歌手GACKT（52）が、1日放送のテレビ朝日系特番「芸能人格付けチェック！2026お正月スペシャル」（後5・00）に出演し、今年はチームを組まず、単独で参戦することが発表された。

正月恒例の特番で、さまざまなジャンルで一流と一般的なものの二択を自身の感覚で言い当てる人気番組。正解していくと一流芸能人として番組内での待遇も良くなっていくが、逆に不正解だと二流芸能人、三流芸能人などと格下げされ、最後には「映す価値なし」とされ画面からも消える。

今年はワイン、殺陣、弦楽八重奏、ミシュランシェフ、オーケストラ、しゃぶしゃぶの6項目で、舌や耳、目などが試される。

GACKTはその確かな審美眼から、個人では81連勝中。今年もどこまで連勝を伸ばすか期待される。一方で、チーム戦では苦戦が続く。昨年元日の放送ではDAIGO、「ゴールデンボンバー」鬼龍院翔と3人で組んだが、2人に足を引っ張られまくった。最後は「映す価値なし」となり、映像が消滅する屈辱を味わった。

番組では、GACKTが自宅のあるマレーシアにスタッフを呼び、パートナーに組む相手について相談。「さすがに26年も音楽活動を再開するので、誰にも邪魔されたくないと思った。完全にパーフェクトで終わって、2026年の幕開けを言い形でスタートさせたい。今回は僕1人でやろうかな」。スタッフからも快諾を得た。

今年は音楽活動を本格的に再開するGACKT。ワールドツアーも控えており、弾みを付けたいというのが理由だという。「難しいのは分かってるんですけど、一番難しいのは人間関係。ちょっと今、彼らに対して不信になってるんで」。番組では既にDAIGO、鬼龍院にオファー済みだったというが、GACKTは「じゃあ、来年で」と丁重に断りを入れた。

スタジオでは、MCの浜田雅功から「全部背負ってるってことですから、自分で」と振られた。GACKTは「26年はワールドツアーもやるので、大事な年なんですよ。ここはやっぱり一流で（終わりたい）。ようやく番組も僕の扱いが分かってきたと思ってるんですよ」と笑わせた。