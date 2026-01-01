フジテレビの伝説的番組「クイズ＄ミリオネア」（後5・00）が1日、2026年新春特番として13年ぶりに放送された。「ファイナルアンサー？」の名セリフで人気を集めたみのもんたさんは昨年3月に死去。この日の放送では“2代目”の司会者を嵐の二宮和也（42）が務めた。

番組の冒頭、二宮は「あなたの人生を変えるかも知れない『クイズ＄ミリオネア』がきょう13年ぶりに復活します。2代目司会者を務める二宮一成です、よろしくお願いいたします」とあいさつ。「先代の名に恥じぬよう、見ている方々にもドキドキしていただきたいな、と思っております」と意気込んだ。

トップバッターとして橋本環奈が登場。橋本が「ついに“ファイナルアンサー”を言う時が来たか」と心境を明かすと、二宮も「私もです」と答えスタジオを盛り上げた。堂々とした進行ぶりにネット上では「一気に二宮和也の番組の色になるのすごい」「こういう場得意だしな」「程よい緊張感を保ってる…！かっこいい」「いろんなことに挑戦し続けるにのちゃんをこれからも全力で応援していくよ」などと盛り上がるコメントが寄せられていた。

同番組は2000年から2007年までレギュラー放送され、その後も特番として根強い人気を誇った。