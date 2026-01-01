Amazonプライム・ビデオの恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演したインフルエンサーの明石真由美（29）が1日、結婚を発表した。

「ご報告」と題し、「私事ではございますが、このたび入籍いたしました 日頃より関わってくださっている皆さま、これからもあたたかく見守っていただけますと幸いです」と伝え、純白の和装姿での挙式ショットや、結婚指輪の写真などを投稿した。

今後についても「これまで支えてくださった方への感謝を忘れず、日々を大切に、丁寧に歩んでいきたいと思っております。変わらず1人の女性としても輝けるよう、全力でお仕事も頑張ります！！（推し活も）（今年も推し達が幸せでありますように）今後ともどうぞよろしくお願いいたします」とつづった。

明石は岡山県出身。高1時にAKB48のオーディションを受け、AKB48仮研究生に合格した経験を持つ。現在はファッションデザイナーとして、アパレルブランド「mipiarl（ミピアール）」でディレクターを務めている。趣味はアイドル、カフェ巡り、読書。