ともさかりえ、手作りローストビーフ公開「クオリティがレベチ」「絶対に美味しい色してる」と反響
【モデルプレス＝2026/01/01】女優のともさかりえが1月1日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのローストビーフを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】46歳美人女優「クオリティがレベチ」手作りローストビーフ
もさかは「ローストビーフの仕込みが うまくいきました！みなさま良いお年を！」とつづり、ベイリーフなどを載せたローストビーフの下準備写真を公開。その後「夫はいつも通り寝て 私と息子は年越し蕎麦を食べて 静かな夜です 」と言葉を添え、絶妙な火入れで美しくスライスされた自家製ローストビーフを披露している。
この投稿に、ファンからは「クオリティがレベチ」「絶対に美味しい色してる」「料理上手」「ピンク色に輝いてる」「凝ってる」といった声が上がっている。
ともさかは、2003年4月に舞台演出家で俳優の河原雅彦と結婚。2004年10月には第1子長男を出産したものの、2008年の大晦日に離婚。2011年6月、ミュージシャンのスネオヘアーと2度目の結婚をし、2016年末に離婚。2022年12月に編集者と3度目の結婚を発表した。（modelpress編集部）
