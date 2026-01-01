剛力彩芽、結婚報道を否定 丘山晴己と一部報道を受け
俳優・剛力彩芽が、俳優・アーティストの丘山晴己と「年内結婚へ」などと1月1日、一部スポーツ紙で報じられた件について、オリコンニュースの取材に対し、関係者は「何も決まっていません」と答えた。
【写真】ミュージカル『#チャミ』で共演した剛力彩芽と丘山晴己
2人は、2021年9月上演のミュージカル『＃チャミ』で共演し、親交があるという。
剛力は、俳優として、映画『ガッチャマン』『L▼DK』や、ドラマ『大切なことはすべて君が教えてくれた』『私が恋愛できない理由』『クロコーチ』『ビブリア古書堂の事件手帖』『グ・ラ・メ！〜総理の料理番〜』『女囚セブン』など、出演作多数。2020年8月に独立し、現在は自身の事務所で活動する。
丘山は、日本舞踊家の父・花柳伊三郎とバレリーナの母・小山加代呼との間に生まれ、14歳で渡米。アメリカと日本を拠点に、多彩に活動する。ミュージカル『RENT』エンジェル役、ミュージカル『刀剣乱舞』巴形薙刀役、『HUNTER×HUNTER』の舞台版ヒソカ役などで知られる。
