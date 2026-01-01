お笑いタレントの明石家さんま（70）と俳優・木村拓哉（53）の正月恒例の特番、フジテレビ「さんたく」（後2・50）が1日に放送された。さんまは冒頭からユーモアたっぷりにコント、軽妙トークを展開した。

冒頭で、さんまは「死ぬる覚悟が…」と映画「国宝」で話題となった言い回しを披露。すると、木村が「よ、明石家」と歌舞伎の“大向う”のように声を上げた。

「好きですね〜ハマったんすね、それ」と木村に聞かれると、「ハマったというか、観に行って、コントに使うんで。これをジミー大西がやります」と打ち明けた。

そして、スタジオに登場すると、開口一番「フジテレビ新年迎えられた?」とぶっこんだ。木村が苦笑しながら、発言を止めようとするも「迎えられた、良かった〜これが流れてるってことは迎えられたって」と続けた。

「新年、あけましておめでとうございます」と2人であいさつ。同番組は今年で24回目の放送を迎え、「今年はどうなることやらと。こうしてこれがオンエアできてるってことはフジテレビは今年も1年やれるってことですからね。良かった、良かった」と再び軽妙なトークで笑わせた。