¡Ö¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª
¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤¬¸¶°ø¤ÇÂçÄ²¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤ÇæêÌç¤òÀö¤¤¤¹¤®¤Ë¤è¤ëÉÂµ¤¤â²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©°å»Õ¤¬Å°Äì²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ã·Æ£ ÍºÍ¤¡Ê°å»Õ¡Ë
ÆüËÜ³°²Ê³Ø²ñ³°²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£Ï«Æ¯±ÒÀ¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£
¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤È¤Ï¡©
ÂçÄ²¤¬¤ó¤Ï¡¢ÂçÄ²¤Ë¤Ç¤¤ë¤¬¤ó¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£ÂçÄ²¤Ï¡¢ÌÕÄ²¡¢·ëÄ²¡¢Ä¾Ä²¤«¤é¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤¬¤ó¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï¼«³Ð¾É¾õ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÊØÀø·ì¸¡ºº¤äÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÁá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ ¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢·ìÊØ¡¢Ê¢ÄË¡¢ÊØÈë¡¢²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£ ¼£ÎÅË¡¤Ï¡¢¤¬¤ó¤Î¿Ê¹ÔÅÙ¤ä´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê½Ñ¡¢²½³ØÎÅË¡¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡×¤¬¸¶°ø¤Ç¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤ÈÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê°ø²Ì´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢æêÌç¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ÎÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇæêÌç¼þ°Ï¤Î´¶À÷¾É¤Ê¤É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²áÅÙ¤Ê»ÈÍÑ¤ä¸í¤Ã¤¿»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢æêÌç¼þ°Ï¤ÎÈéÉæ¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¾ïºß¶Ý¤Þ¤ÇÀö¤¤Î®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈéÉæ¤Î±ê¾É¤ä´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤ÎÈ¯¾É¤ËÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤ÇæêÌç¤òÀö¤¤¤¹¤®¤ë¤È¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¡¦¼À´µ¤Ë¤Ê¤ë¡©
¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¾É¸õ·²
¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¾É¸õ·²¤È¤Ï¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤Î²áÅÙ¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆæêÌç¼þ°Ï¤ËÀ¸¤¸¤ëÈéÉæ±ê¤ä±ê¾ÉÀ¼À´µ¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£ æêÌç¼þ°Ï¤ÎÈéÉæ¤Ï¥Ç¥ê¥±ー¥È¤Ê¤¿¤á¡¢¶¯¤¤¿å°µ¤ä¹â²¹¤Î²¹¿å¤ÇÀö¤¤¤¹¤®¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¡¢±ê¾É¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤æ¤ß¡¢ÄË¤ß¡¢¼ð¤ì¡¢½Ð·ì¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÂÐºö¤È¤·¤Æ¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤òÃ»»þ´Ö¤Ë¹µ¤¨¡¢æêÌç¼þ°Ï¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ ¾É¾õ¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥É³°ÍÑÌô¤äÊÝ¼¾ºÞ¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä°²½¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢æêÌç²Ê¤äÈéÉæ²Ê¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
æêÌç¼þ°Ï±ê
æêÌç¼þ°Ï±ê¤Ï¡¢æêÌç¼þ°Ï¤ÎÈéÉæ¤ËºÙ¶Ý´¶À÷¤¬µ¯¤³¤ê¡¢±ê¾É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£ ¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤Î¸í¤Ã¤¿»ÈÍÑ¤ä²áÅÙ¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢æêÌç¼þ°Ï¤ÎÈéÉæ¤¬½ý¤Ä¤¡¢ºÙ¶Ý´¶À÷¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹³À¸Êª¼Á¤Î³°ÍÑ¤ä´µÉô¤ÎÀö¾ô¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£æêÌç¼þ°Ï¤ËÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¡¢È¯Ç®¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢æêÌç²Ê¤ä³°²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤ÈÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
¤³¤³¤Þ¤Ç¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤ÈÂçÄ²¤¬¤ó¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤ÈÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤ÇÂçÄ²¶Ý¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ã·Æ£ ÍºÍ¤ °å»Õ
¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÂçÄ²¶Ý¤Ë¤è¤ë´¶À÷¾É¤¬µ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈó¾ï¤ËÄã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤ÎÅ¬ÀµÍøÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾Ä²Æâ¤Ë¿å°µ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»È¤¤Êý¤äÄ¹»þ´Ö¤ÎÍøÍÑ¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤òÀµ¤·¤¯»È¤Ã¤Æ·ò¹¯¤ò¼é¤í¤¦¡ª
¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¤òÅ¬ÀÚ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤µ¤È±ÒÀ¸ÌÌ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å¬ÀµÍøÍÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ÈÍÑ»þ´Ö¤ä¿å°µ¡¢¿å²¹¤Ê¤ÉÃí°ÕÅÀ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤é¤ËÃí°Õ¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÈéÉæ¤ä·ò¹¯¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤¤Ï8¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÉÂµ¤¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾Ã²½´ï²Ê¤ÎÉÂµ¤
¼¦³Ë¼¦áñ·ëÄ²¤¬¤óÄ¾Ä²¤¬¤óæêÌç¼þ°ÏÇ¿áçÄ²ÊÄºÉ
·ì±Õ²Ê¤ÎÉÂµ¤ÉÏ·ì
ÉØ¿Í²Ê¤ÎÉÂµ¤»ÒµÜ¶Ú¼ð
ÂçÄ²¤¬¤ó¤È¾É¾õ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é´ü¤Î¾É¾õ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÆâ²Ê¤ò¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ
¡ÖÂçÄ²¤¬¤ó¡×¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»÷¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤Ï7¸Ä¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³Æ¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¼£ÎÅÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Î²òÀâµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ØÏ¢¤¹¤ë¾É¾õ¤ªÊ¢¤¬Ä¥¤ë·ìÊØ
ÓÒµ¤ÓÒÅÇ
¿©ÍßÄã²¼
ÉÏ·ì
¤ªÊ¢¤Î¤·¤³¤ê
¾åµ¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂçÄ²¤¬¤ó¤âµ¿¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¾¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¾É¾õ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾É¾õ¤Î¤ß¤Ç¤Ï¶èÊÌ¤¬¤Ä¤¤Þ¤»¤ó¡£¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÊüÃÖ¤»¤º¤Þ¤ºÆâ²Ê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾Ã²½´ïÆâ²Ê¤ÇÁêÃÌ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
Í½ËÉ´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂçÄ²´â¡Ê¤¬¤óÂÐºö¸¦µæ½ê¡Ë
ÂçÄ²¤¬¤ó¡Ê¹ñÎ©¤¬¤ó¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¡Ë