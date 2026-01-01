あす1月2日に行われる「新年一般参賀」には天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻のほか、皇族方が出席し、皇居・宮殿のベランダに立ち、国民から祝賀を受けられます。

【お立ち位置を確認】「新年一般参賀」お出ましの時間やスケジュール 国民に“お手振り”上皇ご夫妻も出席予定 悠仁さまは初めての出席

今年の「新年一般参賀」には秋篠宮家の長男・悠仁さまが初めて出席されます。

◆新年一般参賀お立ちの位置

各回でお立ちの位置が異なります。事前の確認をお勧めします。

1回目のお出ましが最多14人の予定です。

◆新年一般参賀の参入時刻など ※宮内庁HPより

◇参入時刻

1月2日

9:30〜14:10

◇申し込み

事前の申込みは不要

皇居正門から入場

◇参入門

皇居正門

◇退出門

坂下門、桔梗門（ききょうもん）、大手門、乾門



◆お出ましの時間などスケジュール

・天皇ご一家と秋篠宮ご一家

全ての回に出席

・上皇ご夫妻

1〜3回目に出席

※皇室16人のうち、常陸宮さまと三笠宮家の瑶子さまは欠席

◇お出ましの時間

・1回目 10:10ごろ

天皇皇后両陛下、上皇上皇后両陛下、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、愛子内親王殿下、佳子内親王殿下、悠仁親王殿下、常陸宮妃殿下、𥶡仁親王妃殿下、彬子女王殿下、高円宮妃殿下及び承子女王殿下

・2回目 11:00ごろ

天皇皇后両陛下、上皇上皇后両陛下、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、愛子内親王殿下、佳子内親王殿下、悠仁親王殿下、𥶡仁親王妃殿下、彬子女王殿下、高円宮妃殿下及び承子女王殿下

・3回目 11:50ごろ

天皇皇后両陛下、上皇上皇后両陛下、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、愛子内親王殿下、佳子内親王殿下及び悠仁親王殿下

・4回目 13:30ごろ

天皇皇后両陛下、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、愛子内親王殿下、佳子内親王殿下及び悠仁親王殿下

・5回目 14:20ごろ

天皇皇后両陛下、秋篠宮皇嗣同妃両殿下、愛子内親王殿下、佳子内親王殿下及び悠仁親王殿下



◆宮内庁HPより注意事項

前日（1月1日）の夕方及び当日（1月2日）の未明から、皇居外苑付近に整列することは、御遠慮願います。

お出まし終了後は、次の方々が入場できるように、参賀会場からの退出に御協力をお願いします。