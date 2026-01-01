落語家の立川志らくと講談師の神田伯山が１日放送の「志らく・伯山の言いたい放だい元日ＳＰ」（ＴＯＫＹＯ ＭＸ）に出演した。

２０２５年の５大のニュースの１つとして伯山さんはプロレスラーとして復帰したフワちゃんのニュースを取り上げた。フワちゃんは昨年８月に「Ｘ」で芸人のやす子に対する不適切な発言を投稿し、活動を休止していた。

伯山は「２回ぐらい共演して、フワちゃんに対していいイメージしかなくて。今回叩かれたのも、もちろんフワちゃんにも悪い所があるんですけど。ここまでしなくてもいいんじゃねぇかなと思っていた矢先にプロレス復帰というから、全力で応援したい」と語った。番組ではフワちゃんから寄せられたメッセージも紹介された。

伯山が「やす子も許しているから何の問題もないですよ」と強調。志らくは「テレビは薄情だなと思うのは、あれだけフワちゃんをいいように使っておきながら、途端に使わなくなっちゃうでしょ？ 国分（太一）さん、松本（人志）さん、中居（正広）君にしたって、それぞれ色んな事情があるんだろうけど。一緒に仕事をしてきたんだから」とやるせない表情を浮かべた。

伯山は「身内にこそ１番厳しいという態度も正しい気がしますし、フワちゃんとは分けた方がいいですね」と主張。志らくは「でもテレビの怖い所だよね。上げて落としてという。少しでもみんな助けてあげればいいのにと思う」と語った。