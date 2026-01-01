小手伸也、“友人”長澤まさみの結婚を「今普通にニュースで知った」
俳優の小手伸也（52歳）が1月1日、自身のX（Twitter）を更新。“友人”の女優・長澤まさみ（38歳）の結婚を「今普通にニュースで知った」と報告している。
小手はこの日、「私事で大変恐縮ですが、長澤まさみが入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます」と、「コンフィデンスマンJP」シリーズで共演した長澤の結婚をニュースで知ったと報告。
そして「去年二人でおでん食べに行った時、何となく来年なんかあるのかなーと思った的な？え？友達ですよ？教えてもらって？ないですが何か？いいじゃないですかめでたいんだから！ #ご結婚おめでとうございます」とつづった。
長澤は1月1日、映画監督の福永壮志氏との結婚を発表。「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではありますが、これからも温かく見守っていただけたら幸いです」と報告した。
