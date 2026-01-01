元宝塚月組トップスターの龍真咲（りゅう・まさき）が１日に自身のインスタグラムを更新し、第２子妊娠を報告した。

「明けましておめでとう御座います」とまずは新年のあいさつ。「いつも温かく見守ってくださる皆様にご報告をさせていただきます。私事ではございますがこのたび第二子を授かり、間もなく出産を迎える時期となりました」と伝えた。

大きなお腹のマタニティーフォトを公開。「日々お腹の中の命を感じながら、家族とともに愛おしく幸せな時間を過ごしております。息子との時間も今しかない大切なひととき。とはいえ、第一子の時とは違いなかなか穏やかだけではいかない日々…一人目とニ人目、妊娠中の体調もこんなに違うものなのだと小さな命に沢山振り回されています」と子育てしながらの妊娠生活を振り返り、「夫の協力のもと、なるべくいつも通りに向き合う時間を持てていることにも感謝する毎日です！」とつづった。

「出産まであと少し、、」だそうで、「ずっとお腹に入れたままにしておきたい愛おしい気持ちともう苦しいので早く出してしまいたい気持ちが行ったり来たり笑」と心境は複雑。それでも「無事に産まれてきてくれるよう、なるべく穏やかに過ごしたいと思います。きっとウマくいく！本年もよろしくお願いいたします！」とメッセージを寄せた。

龍は２００１年に８７期生として宝塚歌劇団に入団。月組に配属され、１２年に１６年ぶりの月組生え抜きトップスターに就任した。１６年の「ＮＯＢＵＮＡＧＡ／Ｆｏｒｅｖｅｒ ＬＯＶＥ！！」で退団し、舞台やラジオなどで活躍している。

プライベートでは１９年１１月２２日にモータースポーツ関係者と結婚。その後はモナコと日本の２拠点生活も話題になった。２３年８月に第１子出産を公表した。