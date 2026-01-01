2011年夏、ロシア・カムチャツカ半島で起きた、あまりにも衝撃的な熊襲撃事件。父は即死し、19歳の娘は熊に襲われながら母に電話をかけ続けた――。「お母さん、熊が私を食べている」。電話越しに伝えられた最期の1時間とは？ 宝島社のムック本『アーバン熊の脅威』より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）

◆◆◆

「お母さん、熊が私を食べている！」

2011年8月、カムチャツカ半島のペトロパブロフスク。45歳の父・イゴールと19歳の娘・オルガは、山中を流れる自然豊かなパラトゥンカ川へ散策に出かけた。車を川のほとりに停めて、2人で森の小道を歩いていると、高さ2メートルにもなりそうな草むらから、熊が突然飛び出してきた。出会い頭に熊が腕を振るうと、これに頭部を直撃されたイゴールは悲鳴も上げる間もなく即死してしまった。

オルガは懸命に逃げたが、熊は100メートルも行かないうちに追いつき、オルガの足を掴み上げた。悲鳴を上げて助けを求めたが周囲に人はいなかった。

熊に倒され、食いつかれたオルガは携帯電話を取り出して、藁をもすがる思いで母親に電話した。

「お母さん、熊が私を食べている！ 痛い、助けて！」

母は最初、冗談だと思っていた。

つい先ほどまで家にいたオルガから「熊に食べられている」と言われても信じるほうが難しい。しかし娘の悲痛な叫びが止むことはなく、受話器からは獣のうなり声のようなものが聞こえてくる。

そこでようやく、本当に熊に食われているのだとわかった。

娘の最後の声

オルガは母親に「子熊も3頭いて、親を真似るようにして咬みついてきた」と伝えた。

しかし電話越しでできることなどかぎられている。それからおよそ1時間、母親はオルガを励まし、脱出のために思いつくかぎりのアドバイスを続けた。しかし、母親の懸命の行為も徒労に終わってしまう。

オルガは「もはや痛みを感じなくなった」と言い、「お母さん、いろいろとごめんね。許してね。大好き」とつぶやいたのを最後に、その声は聞こえなくなった。

（別冊宝島編集部／Webオリジナル（外部転載））