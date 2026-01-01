見渡す限り雑草と枯れ草に覆われていた。

石川県輪島市の中心街。2024年1月1日に発生した能登半島地震で大火に見舞われた地区である。丸焼けになった後は更地にされ、その後は地面が見えないほどの雑草に覆われた。商店が軒を連ね、家々が建ち並び、同市出身の漫画家・永井豪さんの記念館や、輪島が舞台になったNHK連続テレビ小説「まれ」の記念館があったのが嘘のようだ。1000年以上の歴史がある「輪島朝市」も露店を並べる場を失った。

あれから2年が経つ。だが、能登半島ではようやく壊れた建築物の公費解体が終わろうという段階でしかない。これからどうなるのだろう。焼け跡の住民で再建を話し合うために結成された「本町周辺地区まちづくり協議会」の代表、日吉智(あきら)さん（51）に話を聞いた。（全3回の1回目／続きを読む）

横にいた長男がふき飛ばされ、後ろで妻の悲鳴が…

あの日、日吉さんは妻と幼稚園に通っていた長男の3人で初詣に出掛けていた。

日吉さんの本業は1912（大正元）年に創業した日吉酒造店の5代目で杜氏だ。酒蔵は朝市通りに面していて、「金瓢白駒」という銘柄で知られている。



金沢へ避難中の日吉智さん

「酒造は私と季節雇用の蔵人3人で行っていました。元日は酒造も店も休みです。私は発酵タンクの温度管理や分析を独りで昼までに済ませ、少し休んでから車で妻子と出掛けました」

蔵に関係のある寺や神社に参り、最後にもう1カ所回ろうとしていた時のことだ。携帯電話の緊急地震速報が鳴った。車がグラグラ揺れて、目の前の街路灯がたわむようにしなった。

震源は隣の珠洲(すず)市で震度5強。輪島市中心部は震度4だった。2020年12月から珠洲市を中心に群発地震が起きており、「『珠洲は大変だな』という程度の感覚でした」と話す。「気になるのでひとまず帰ろう」と、酒蔵兼自宅に戻った。

帰宅し車を止めると、近所の人がいた。新年の挨拶をして、家に入ろうとする。その時、激しい揺れに襲われた。最初の揺れから4分後。午後4時10分のことである。

横にいた長男がふき飛ばされた。後ろで妻の悲鳴が聞こえる。日吉さんも立っていられず、ひざまずいて長男に覆い被さった。

「地面がぐるんぐるん回っているようでした」

店は70代の両親の住宅も兼ねていて、他には日吉さんと妻子の住宅、四つの酒蔵、倉庫があったが、目の前で酒蔵の一つがペチャンコに潰れた。店は何とか持ちこたえて、両親にもケガはなかった。

避難所の小学校は鍵がなくて入れず…

輪島市中心部は震度6強。市内では震度7を観測した地区もあった。

それから2分後、気象庁は能登地方に「津波警報」を出す。さらにその10分後に「大津波警報」へ切り換えた。市のハザードマップでは最大8.3mの津波が想定されていて、海岸埋立地のすぐ横にある日吉酒造店も呑み込まれる恐れがあった。

日吉さんは東日本大震災の津波の映像を思い出した。父母をせき立て、近所の高齡者も誘って、500mほど離れた小学校へ急いだ。途中で7階建てのビルが倒壊していて、家屋も軒並み潰れていた。

日没は発災から35分後。寒さで凍(し)みる。急ぐがあまりに厚手の服も着ていなかった両親のため、日吉さんは一度自宅へ戻った。

小学校は市の津波避難所になっていたが、鍵がなく屋内に入れなかった。しかも、標高は5mしかない。「津波が来たらここも厳しいかも」と考えていた時、知人から標高約50mの地点にある航空自衛隊の輪島分屯基地に逃げたと連絡があった。合流を決め、1kmほど離れた分屯基地へ家族で歩いた。

到着してすぐ、「本町で火が出た」と聞いた。日吉酒造店のある地区だ。赤くなっているのが見えたが、火元とされている場所からは200〜300mほど離れていた。「嫌だな」と思いながらも、「うちまでは燃えないだろう」と考えた。

「火事が消えない」「どんどん酷くなっている」

防衛施設の分屯基地では建物に入れてもらえなかった。寒くてたまらない。すぐ近くにある中学校体育館が「開いている」と聞き、また歩いて移動した。

体育館では「火事が消えない」「どんどん酷くなっている」と話題になっていた。午後10時頃には「日吉酒造店も危ない」と言われた。日吉さんは母親と一緒に自宅へ向かう。

それまでに父親が車を1台持ち出していた。途中で転倒して手をガラスで切ったらしく、車内が血だらけになっていた。車で自宅の近くに到着すると、火柱が立っているのが見えた。燃え移るのは時間の問題だ。消防団員に尋ねると「まだ大丈夫」と言ったので、金庫の現金や仏壇の過去帳などを車に積み込んだ。

中学校の体育館はガラスが割れていて風が吹き込んだ。「屋外とあまり変わらない寒さでした」と日吉さんは振り返る。配られた毛布にくるまり、家族で固まって朝を迎えた。

大火が鎮圧状態になったのは1月2日午前7時半だ。焼失面積は約5万平方m。約240棟が焼けた。津波は地盤が隆起したせいか、市中心部に被害はなかった。

日吉酒造店はなんと焼け残っていた。道路を隔てた向かいで奇跡のように火が止まったのだ。そちら側に建っていた倉庫は焼失したが、店や蔵、自宅は燃えなかった。

「夜中の3時ぐらいに風向きが変わり、ここで食い止めようという話になった」と消防団員から聞いた。

店舗や自宅の片付けをしながら被災者支援に奔走

驚くべきことに、輪島では1960年にも大火があり、この時は反対側から迫った火が日吉酒造店の手前で止まった。2度も大火を免れたのだった。

だが、今回は自宅部分が揺れで半壊状態になり、とても屋内で過ごせたものではなかった。四つの蔵も全て潰れるなどした。

その後は、「損壊しなかったホテルで被災者を受け入れている」と聞き、身を寄せた。しかし、津波に関する警報や注意報が解除されると、出なければならなかった。日吉さんは金沢市内の妻の実家を頼って避難する。両親は金沢の親類宅へ身を寄せた。

こうして家族の身の置き場を確保した後、日吉さんは単身、輪島へ通った。店舗や自宅の片づけ、被災者支援に取り組んだのだ。属していた商工会議所の青年部には全国から支援物資が集まり、仲間の事務所に寝泊まりしながら受け入れ作業を行った。そうした日々が2〜3カ月間続いた。

蔵や酒造設備を全て失った日吉さんは、先が見通せなかった。「火事で燃えていたら、廃業していたと思います」と語る。

そもそも清酒の消費量は年々減っていて、経営の苦しさが増していた。「どうやって続けていこうか」と話していた時だった。

それなのに、蔵を建て直し、設備は全て新しく入れなければならない。物価高騰で再建費用を賄えるかどうか。米不足で酒米の供給も不透明になっていた。不安しかなかった。

しかし、美味しい酒を造り続けたいという思いは強かった。「穏やかですっきりとした飲み口の食中酒です。食事と一緒に楽しめるお酒を造り続けたいと考えていました」。

酒造業界の仲間からのアドバイス

その悩みを見透かしたかのように、東日本大震災で被災した蔵などから「焦るな」「焦ってもいいことはないぞ」とアドバイスが届いた。「災害補助や支援制度は時間が経過するに従ってアップデートされ、より良いものが出てくることがある。また、被災から4〜5年は復興特需があり、勘違いして拡大生産したら大変なことになる。被災から5年後以降をどうするか考えなければならない」などと言われたのだ。

日吉さん自身、蔵の再建は焼失した地区の復興と一体的に取り組まなければならないと考えていた。自分だけ先に再建し、後から方向性を合わせてほしいと言われても難しいからだ。それには時間がかかる。

不幸中の幸いで、酒造業界のバックアップがあった。石川県内でも南部の加賀地方で被災を免れた蔵が、能登の被災した蔵と共同醸造を行うことになったのだ。加賀の蔵が自分の施設を一部提供し、被災した蔵の醸造に手を貸してくれる。日吉さんは小松市と白山市の二つの蔵に受け入れてもらった。共によく知っている蔵だ。しかも、「再建できるまで寄り添う」と言ってくれた。日吉さんは「負担が大きいだろうに」と心苦しく思いながらも、助けてもらっている。

こうして長期戦の腹を決めた日吉さんに、別の大役が振られた。

