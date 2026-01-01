〈震度7の地震→酒蔵が全滅…輪島の朝市通りで復活を目指す51歳の杜氏が「あえて復興特需には飛び付かなかった」納得のワケ〉から続く

2024年1月1日に発生した能登半島地震。輪島市中心部で起きた大火では、朝市通りなどで約240棟が燃えた。日吉酒造店はギリギリで焼失を免れたものの、四つの蔵が全て潰れるなどして醸造ができなくなった。創業5代目で杜氏を兼ねる日吉智(あきら)さん（51）は「焼失した地区のまちづくりと一体でなければ、自分だけ先に再建できない」と長期戦を決めた。（全3回の2回目／続きを読む）

焼け跡。びっしり建ち並んでいたのが嘘のようだ（輪島市） 撮影＝葉上太郎

被災者の中でも「自分は恵まれている」

大火で燃えたのは、「本町」とも呼ばれる「9区」が中心だ。地震の発生から3カ月後の2024年4月、日吉さんは9区の区長になった。

任期2年の持ち回りだが、これまでとは役割が違った。市役所から「焼失地区の住民組織を作る方向で動いてほしい」と依頼された。

同年の年末、「本町周辺地区まちづくり協議会」が発足し、日吉さんは代表になった。成り行きで就任したものの、迷いは大きかった。

9区には四つの町内会があり、そのうち三つの町内会は全て焼失した。残る一つの町内会は「4分の1〜5分の1が燃えた」（日吉さん）といい、火事では助かった家が多かった。潰れるなどしているため再建していかなければならないのは同じだが、事情が違う。

日吉酒造店も焼失したのは倉庫だけで、店や住宅、四つの蔵は燃えなかった。

「代表は自分でいいのかなと思いました」。日吉さんは率直に打ち明ける。被害や仕事によって被災者はそれぞれ事情が違い、意見をまとめられるか不安だった。

「地震で家が潰れ、大津波警報で避難して戻ったら、火事でもう何もなかったという人もいます。一方、私は四つの蔵が潰れるなどしましたが、店は燃えず、半壊ではあっても営業を再開できました。加えて、酒造業界のバックアップがあり、県南の加賀地方の蔵で共同醸造をさせてもらっています。酒蔵というだけでメディアにも注目されます。伝統産業では輪島塗にも支援がありますが、普通の個人商店には同じ商売人でも支援が乏しい部分があり、状況が大きく違います」

日吉さんは「自分は恵まれている」と話す。そうした意識から発言しにくい部分もあった。それでも「まちづくりに関わっていきたい」という思いから大役を引き受けた。

家を建てたくても建てられない

市は焼け跡で土地区画整理事業を進めると決めている。2025年11月には「来年春から夏ごろに住宅や商店などの着工が可能になるよう目指す」と一斉に報じられた。

「いかにもすぐに進みそうな形で受け止められましたが、決してそうではありません」。日吉さんは戸惑いを隠せない。

どこに誰が住めるのかもわからなかった

焼失地区は細い道路に家が建ち並び、港町の輪島らしさを醸し出していた。だが、建築基準法で建物の敷地は幅4m以上の道路に2m以上接していなければならず（接道義務）、家が建てられた当初は適法だったとしても、その後の法律で不適格になっている（既存不適格）。焼失で更地になり、改めて建設するとなると、接道義務を果たせない土地が多く、再建が難しかった。

そこで、「輪島の良さを残すため、被災前からの細い道路はそのまま残しつつも、一定の幅があった朝市通りに加え、新たに幅5mの道路を海側に1本、山側に2本通すと決まりました」と日吉さんが説明する。

区画整理では、こうした公共用地に使われる面積は、それぞれの地権者から一定割合で減らされる（減歩）。そもそも土地が少ない輪島では狭い敷地に家を建てていたのに、これではますます狭くなって再建が困難になると指摘されていた。跡地には災害公営住宅も建設される予定なので、その分の用地も必要だった。そこで、大口の地権者や再建を諦めた人に用地を提供してもらい、再建を目指す人の減歩はゼロにした。

50代の女性は「私は家を焼失しました。夫と2人暮らし。子供は帰って来ないので土地は提供し、新たに建設される復興公営住宅に入ろうと決めました」と話す。

区画整理されたエリアのどこに土地が割り当てられるかの「換地案」は11月に示された。

「今まで皆さんピンと来てなかった面もあると思います。しかし、換地案が出た瞬間に目の色が変わりました。ようやく具体的に考えられるようになったのです」と日吉さんは話す。

ただ、すんなり進むかどうかは分からない。「考えていたのと違う」などという声も出ているという。

「まだ理想を語っている段階です」

他にも課題がある。20〜30坪（約66〜99平方m）の狭い土地に住んでいた人もいるが、建築基準法で建ぺい率（その敷地で家を建てられる面積の割合）の規制があり、以前のように敷地いっぱいの家を建てることは不可能だ。「どうすればいいのか」「土地を買って増やしたいけど、売ってもらえない」と嘆く人もいるようだ。

「広場を造るなど、跡地には様々な案が出ています。でも、まだ理想を語っている段階です。まずは家を再建する人の用地が決まらなければ、次に進めません」と日吉さんは指摘する。

その段階になれば、立場を超えた意見のすり合わせが必要になる。地権者、商店街、さらに通りに露店を出していた朝市の人々だ。

輪島市全体のまちづくりを考えるならば、周辺の焼けはしなかったが、家屋の倒壊が多かった地区との連携も必要だろう。現在はまだ、「家が焼けた人は焼けた人だけで話している。すぐ近くに住んでいるけど、私らには何も分からない」（70代女性）と話す人もいる状態だ。

「輪島の顔」のような地区なので、周辺地区と協力しながら盛り上げていくなど、これからの舵取りが重要になるだろう。その点、燃えた場所と燃えなかった場所の“中間点”に位置する日吉さんは、立場の異なる人をつなぐ適材と言えそうだ。

地元住民だけでは復興が難しい

日吉さんは今、復興のスピード感が気になっている。既に発災から2年が過ぎた。

「東日本大震災の被災地を視察した時、区画整理を早く進めるなら行政主導、地域住民の思いをまとめるには時間がかかると聞きました。では、行政が主導した場合は住民が住みたいまちになっているか。一方、住民の思いが反映できるよう進めた結果、完成した時には人が戻って来ず、空き地が目立つ地区もあると知りました。どうバランスを取っていけるかが課題です」

視察でもう一つ感じたのは、「地元住民だけでは復興が難しい」という点だった。

「新たに外部から来た人が牽引していました。過疎化が進む能登では若い人が少なくなっています。外から興味を持って来てくれる人を受け入れ、融合していかなければ復興はうまくいかないでしょう」と語る。

その点、輪島にはメリットがある。

「全国的な知名度があるからです」と日吉さんは言う。外からの人材に来てもらいやすい。奥能登には能登空港もあり、車で金沢まで行くよりも、もしくは金沢−東京間の新幹線移動よりも早く東京に着く。

苦しいことは多くなる一方だが…

一方、「知名度に安住し、皆が協力してまちを盛り立てようという部分が弱かった」（60代男性）と指摘する人もいる。日吉さんも「復興関連で能登の事業者が集まる会合にちょこちょこ参加していますが、輪島の人間が少ないのが気がかりです」と話す。その点、隣の珠洲(すず)市は外部の人材と協力が上手だと評されることが多い。半島の先端にあり、国勢調査を基にした推計人口が2025年8月で1万人を切るなど、追い詰められているのが背景だろうか。

被災後に15％もの人口が流出して人口が2万人を割り、今もまだ復旧さえままならない地区が多い輪島も、底力の見せどころなのだろう。

「これから苦しいことが多くなります。でも、できるだけ楽しめるようにしていかないと」と日吉さん話す。

「思いが100％実現できるわけではありません。最終的に『ここに住んでいてよかった』と皆が思えるような形にしていくのが理想です。輪島を離れた人も進んで出て行きたかったわけではないでしょう。『戻ろう』と思った時に『お帰りなさい』と温かく迎え入れられるようなまちにしていきたい。個人的には私は酒蔵を再建し、商売を成り立たせるために挑戦します。それが地域貢献につながっていけばいいなと考えています」。笑顔でそう結んだ。

（葉上 太郎）