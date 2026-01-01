「特命係の亀山ァ〜！」

【画像】「お似合いの夫婦！」松たか子の姉で、川原和久の妻・松本紀保

こんな嫌味ったらしい声が聞こえてくると、長年の作品ファンであればあるほどニヤニヤしてしまう。

1月1日に恒例の「元日スペシャル」が放送される『相棒』（テレビ朝日系）は、ちょっと変わり者の刑事・杉下右京（水谷豊）とその相棒が主役となるドラマだが、彼らをも凌ぐ人気キャラとなっているのが、この決めゼリフの持ち主である捜査一課の刑事・伊丹憲一だ。

強面で乱暴なキャラクターに見えるが、内に秘めた正義感と不器用さを見え隠れさせ、伊丹を“愛されキャラ”に変貌させたのが、シリーズ開始当初から一貫して演じ続けている川原和久である。



川原和久 ©時事通信社

『相棒』シリーズ屈指の人気キャラになるまで

川原は高校時代に演劇に出会い、日本大学藝術学部演劇学科在籍時に同級生たちと「劇団ショーマ」を結成。劇団の看板俳優として、多数の舞台に出演していた。

『相棒』シリーズには、2000年に「シーズン0」として放送された『相棒 pre season』の第1話から登場。長寿シリーズのドラマでは、準レギュラーともいえないキャラクターは数回登場した後、その後も知らされないままいつの間にかフェードアウトしてしまうことが多いが、川原は、そんな中でも初回から出演し続けているわずかな役者の1人だ。

そのことについて川原は「シリーズ化する段階で切られると思っていた。小劇場俳優が入れるわけがないと。だから『またやれるんだ』と思いましたね」と語っている（※1）。

若手時代は芝居をしながらさまざまな仕事をしていたという川原が一番長く続いたというのが塗装工のアルバイト。2トントラックを運転し、パイプや資材を現場に運び、養生用のシートやテープを貼ることから始まって、次第に刷毛を持たされ、ローラーを持たされ……とメキメキと“職人”として成長。そのうち家一軒をまかされ、現場を回すようになり、さらには、羽田空港の橋脚や消防署の壁のような公共事業も担当したという。

『相棒 season6』まで塗装工と“二足のわらじ”生活

塗装工のアルバイトは、テレビに出るようになってからも声がかかれば続ける形で続け、川原の存在が伊丹刑事として広く知れ渡りはじめた『相棒 season6』放送頃までしていたそう。川原は長らく塗装職人と役者の掛け持ちをしていたことになる。

現場で気づかれることも多くなると、「無言で『声かけないで』オーラを出していました」と語る川原。ただ「気づかれると、照れくさいというか恥ずかしいというか、複雑な気持ちになって、どんな顔をしていいか、よくわからないんですよ」と照れるところは、どことなく伊丹と似たような部分を感じさせる（※2）。

『相棒』シリーズで演じる伊丹は、強面かつやや短気な上に、女性に対してデリカシーのない発言をしてしまうこともあり、モテエピソードがなかなか出てこないが、川原は2012年に50歳で結婚。

そのお相手は、映画『ファーストキス 1ST KISS』やドラマ『カルテット』（TBS系）、『大豆田とわ子と三人の元夫』（フジテレビ系）などで知られる松たか子の姉であり、自身も舞台を中心に活躍する女優・松本紀保である。

「良き“相棒”を見つけた」水谷豊が祝福した結婚

2人を結びつけたのは、松本の弟で、川原と共演した10代目松本幸四郎。結婚披露宴の媒酌人は、実は『相棒』だけではなく 、それ以前に同枠で放送されていたドラマ『探偵事務所』（テレビ朝日系）でも一度共演したことのある水谷豊とその妻の伊藤蘭が引き受けた。

水谷は披露宴で歌も披露し、「この10年間、川原にこの日が来るのを待っていました。そのお相手が紀保さんだったとは、なんと素晴らしい」と挨拶。松本の父で川原の義父にあたる、2代目松本白鸚は「良き“相棒”を見つけてくれました。2人が俳優として、女優として、また人間として、互いに磨き合ってこれからの素敵な人生を歩んでほしいと思っています」と、川原の出世作である『相棒』にからめた祝福の言葉を贈った（※3）。

2人は穏やかな夫婦生活を送っているようで、松本が「川原は一人で晩酌をするのが好きなタイプ。私が弱いのを知っているから、自分の好きなおつまみを買ってきて一人で飲むことが多いですね。独身時代が長かったからか、自分でつまみもササッと作っちゃうんですよ」と川原のお酒好きな一面を明かすこともあった（※4）。

「憎まれ役」→「愛されキャラ」になったイタミン

伊丹は、現場に赴くと必ずいる刑事の芹沢（山中崇史）、出雲麗音（篠原ゆき子）とともに「トリオ・ザ・捜一」と呼ばれている。特命係を目の敵にしており、出くわすたびに嫌そうな表情をするのが定番。season21から右京の相棒に復帰した亀山薫（寺脇康文）とは同期かつ犬猿の仲で、彼の姿を見つけるたびに互いに憎まれ口を叩き合うのがお約束の展開となっている。

最近では、正義を貫く人間味のあるキャラクターとして描かれており、現在放送中のseason24の第3話では、新人刑事となった高田創（加藤清史郎）に「相棒を探してんだって？ 捜査一課に興味はないか？」と絡んでそっけなくされる“不憫なおじさん”の側面も見せていた。

無愛想な伊丹はいまやファンから“イタミン”という愛称で親しまれるようになり、その愛称が『相棒』のスピンオフミニドラマ『裏相棒』（テレビ朝日系）で「恋するイタミン」とタイトルに採用されるほど愛されている。

20年以上にわたって『相棒』の人気を支えてきた立役者となった川原。『相棒』シリーズの出演については「いい意味で『相棒』に捕まっちゃったから添い遂げないと」と語っており（※1）、今後も、“イタミン”として活躍する意気込みは十分のようだ。

（久保田 ひかる）