フジテレビ系「さんタク」が１日に放送され、明石家さんま、木村拓哉が出演した。

さんまは、賞への興味を聞かれると「真面目な話するの？」と苦笑。「俺はもう断るつもりやねんな…」と切り出し「俺、若いとき、賞をほとんど断ってたんや。で、ほしい時に来なくなった…」と笑わせた。

つづけて、さんまは「こうして（木村と）仲良くさせていただいたり。周りのすごい方たちとも仲良くさせていただいてるやんか。その人らから言われる一言がどれだけスゴいかやねんね」と説明。

さらに「リスペクトしてる人がリスペクトしてくれてる。嘘でもね。だから、所（ジョージ）さんが『さんちゃん、面白い！』とか、ものすごい支えになんねんな。意外と。（ビート）たけしさんも『お前、すげえよ！』とか、シャレ半分で、冗談半分で言ってくれるやんか。それってどんな賞をもらうより、うれしいねん」と話した。

木村は「そうですね…、本当にそう思います」と目を細めながら２００２年放送のフジテレビ系ドラマ「空から降る一億の星」で、さんまと初共演した日のことを振り返った。

「一番最初に、ドラマで、ご一緒させていただいたときに。アナウンサーの方が現場に来てくださって。インタビューを」と述懐。

「（アナウンサーから）フリップを渡されて。（木村の）スゴいと思うところをって。さんまさんが書いてくれたのが『父であること』って、そのときに書いてくれたのがあって。どこか、一切、（父であることを）表にしちゃいけないのかなみたいな感じで。勝手に思い込んでたでんすけど。ちゃうやろ？みたいな感じで『父であること』って出してくれて。自分の中で何かが変わったんですよ。『この人がそう言ってくれたっていうことは、俺、胸張っていいんだな』っていうふうに」と約２４年前の感激を振り返った。

さんまは「言うてた？俺、すっごいよね…？国民賞？くれちゃう？断っちゃうよ？」とカメラ目線で自画自賛して木村を笑わせていた。