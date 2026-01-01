ヒルトン京都は、「ウィンタービュッフェ 〜Wrap in Warmth〜」を1月4日から3月5日まで開催する。

ビュッフェでは、スパイスと黒糖を使ったリブロースのローストビーフをライブキッチンでカッティングするほか、丹波あじわいどりと海老芋の天ぷら、クラムチャウダー、シーフードポトフ風スープなど、約50種類の料理をそろえる。ディナー限定で牛テールスープやベジタブル手毬寿司、ラクサ・ベタウィなども提供する。

ホット料理は、ホウレン草とポテトのカレーやカリフラワーと落花生のスパイスパン粉焼き、目鯛の香り蒸し、ちりめんキャベツや根菜のローストなどを用意する。ライスカウンターでは八代目儀兵衛の京丹後産コシヒカリと金時人参と薩摩芋の味噌汁を提供し、自家製豆腐コーナーや、フレッシュサラダ、自家製ブレッドも展開する。

デザートは、抹茶とラズベリーシュー、林檎とシナモンピーカンナッツのタルト、ジンジャーブレッドパンナコッタ、季節のショートケーキ、柚子クリームを使ったムースや和菓子などから日替わりで約10種類をそろえる。ドリンクは小川珈琲のコーヒー各種、ホットチョコレート、紅茶などを用意する。

会場は、1階のオールデイダイニング「Téori（テオリ）」。ランチは午前11時半から午後2時半（ラストオーダー午後2時）、ディナーは午後5時半から9時半まで（ラストオーダー9時）の120分制。料金はランチが大人5,500円、6〜11歳2,750円、ディナーが大人6,500円、6〜11歳3,750円で、いずれも税・サービス料込。予約はホテル公式サイトまたは電話で受け付ける。