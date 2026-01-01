2位は地獄、狙うべきは1位突破――W杯F組で日本代表が取るべき“最善手”を識者が考察「オランダ戦は恐れず勝ちにいけ」

優勝を目標に掲げる森保ジャパン。まずは8強進出を果たしたい(C)Getty Images

北中米ワールドカップの組み合わせ抽選で、F組を引いた森保監督に伝えたいことがある。

思いっきり行け！ 何も恐れず！

日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB勝者（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニアのいずれか）と同組になった。第1戦から強豪オランダとの対決で、前回大会に続く厳しい初戦になった。

しかし、引き分け狙うとか、そんな痒いことを言う必要はない。日本はリスクを恐れず、思いっきり行けばいい。

そう考えたのはいくつか理由がある。対戦相手もさることながら、このF組を見たときに一番苦しいと感じたのは、グループステージ突破後のラウンド32で当たる対戦相手がC組であることだ。このC組はブラジルとモロッコが同居する。順当に考えれば、1位突破の場合はモロッコと、2位突破の場合はブラジルとの対戦になる。正直、どっちもきつい。しかも試合間隔はC組側が中4日に対し、F組側は中3日と、コンディション面でも不利だ。

ただし、1位突破の場合は、後に旨味がある。ラウンド16で当たる対戦相手が、開催国グループであるA組とB組の2位同士の勝者になることだ。おそらく実力的に、ラウンド16の中では最下位に近いチームだろう。F組はあまり良いくじ運ではなかったが、1位突破できれば、その後の流れは悪くない。

一方で最悪なのは、2位突破のケースだ。ラウンド32でブラジルと当たる可能性が高い上に、その後のラウンド16は、E組とI組の2位同士の勝者と対戦する。I組ということは、おそらくフランスとノルウェーのどちらかだ。ブラジルを倒して、フランスかノルウェーも倒して……やっとベスト8。いったい奇跡を何回起こせば、優勝へたどり着けるのか。2位突破は、地獄確定。何より狙うべきは1位突破だ。

さらに忘れてはいけない重要なポイントとして、今大会は出場チームが48に増え、グループステージは3位突破が可能になったことが挙げられる。全12組の3位チームのうち、成績上位8チームが決勝ラウンドへ進める。勝ち点は3〜4がボーダーラインだ。

F組を3位突破したケースを考えると、当たる可能性があるのはA組、B組、D組、E組、I組の各1位チームだ。先に挙げたように、I組はドボン。メキシコのA組も高地での対戦になるのでドボン。一方、E組はドイツがいる。首位突破が濃厚な彼らのラウンド32の対戦相手が日本に決まったら、顔色が悪くなるのはどいつだ。ドイツだろう。また、B組は開催国カナダのグループなので大当たり、D組も開催国アメリカのグループなので小当たり。B組、D組、E組の1位が相手なら、まずまずだ。つまり、3位突破の場合は5分の3の確率で悪くない。

F組をまとめると、1位突破がOK、2位突破はドボン、3位突破は風まかせだ。