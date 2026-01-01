安住紳一郎アナ「昨年末に娘が生まれまして」突然の報告に宇賀神メグアナらびっくり

TBSの安住紳一郎アナ（52歳）が、1月1日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。突然、第1子女児の誕生を報告した。



安住アナはこの日、TBSでは20年ぶりだという、ヘリコプターによる初日の出中継に登場。ヘリの中で“ご来光”を待つ間、「さて、ちょっと初日の出まで少し時間があるようなので、話題も尽きたようなので、私の方から一つみなさまに報告があります」と切り出し、「実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が一人増えました」と、第1子女児の誕生を報告し、スタジオの杉山真也アナ、宇賀神メグアナは「えええええええ！？」「えっ、えっ、えっ？？？」と素のリアクションでびっくり。



そして「3,288グラム、女の子が生まれました。私事でございますが、結婚の時も視聴者の皆様方に大変お祝いの言葉をいただきましたので、視聴者の皆様方にですね、ぜひ報告を、と思いました。本当にありがとうございます。これからも仕事、一生懸命取り組んでいきたいと思っています」と話し、スタジオからは「おめでとうございます！」との声と拍手が飛んだ。