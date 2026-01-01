ＳＫＥ４８が１日、年越し配信「ＳＫＥ４８年忘れ１３時間テレビ 〜ＳＫＥ（サカエ）の大晦日はまだ終わらん ２０２５→２０２６」を開催した。３月１８日に３６枚目シングル（タイトル未定）のリリース決定と１４期生オーディション開催を発表した。

昨年５月に開催された３０時間配信に続く長時間配信。今回は大みそかから元旦の年越し１３時間配信で、６年ぶりの大みそかカウントダウンイベントとなった。オープニングを飾ったのは、最新シングル「Ｋａｒｍａ」の選抜メンバー。昨年３月発売の３４枚目シングル「Ｔｉｃｋ ｔａｃｋ ｚａｃｋ」、「ＳＫＥフェスティバル」、「パレオはエメラルド」、「あの頃の君を見つけた」とＳＫＥ４８らしさがつまったパフォーマンスで華やかにスタートした。

佐藤佳穂が「皆さんも推しメンと年越しをできる幸せを楽しんでほしい」と呼びかけ、今年の振り返りトークや、先輩チームＶＳ後輩チームのクイズ対決で盛り上げた。

年越しということで「ＣＯＵＮＴＤＯＷＮ ＬＩＶＥ」には、深夜に出演できるメンバーがそろって登場した。「手をつなぎながら」からＳＫＥ４８の代表曲を次々と披露し、９期生で「パレオはエメラルド」、３５枚目シングル選抜メンバーでこの季節にピッタリの「１２月のカンガルー」をパフォーマンス。「涙サプライズ！」で年明けをお祝いして、午（うま）年の年女メンバー４人での「恋せよ乙女 エクスプロージョン！」に続き、１０周年を迎える８期生の加入時の映像が流れ、今やグループの中心メンバーとなった８期生が心を込めて「１０年桜」を歌唱した。

キャプテンの松本慈子が「２０２６年のＳＫＥ４８は楽しみなことが盛りだくさんということで、みなさんにお知らせがあります！」と切り出しすと、３６枚目シングルの発売、１４期生の募集を発表した。最後は「バンザイＶｅｎｕｓ」、「１！２！３！４！ ヨロシク」で元気に幕を閉じた。

また、３月３日にはＳＫＥ４８のユニットのミミフィーユが「２ｎｄ ライブ『君を見ていたい』」（名古屋ダイアモンドホール）で開催することも発表された。