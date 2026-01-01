【義実家へ帰省、ムリ〜！】帰省ナシ許せない「ナメんじゃねえぞ」【第6話まんが】#ママスタショート
お正月が待ち遠しかった思い出は遥か遠く、いまや「ああ、またかあ」なんてため息ほろり。義実家への帰省を前にママたちは、多種多様な思いや悩みを抱えているようです。ママたちが「義実家へ帰省、ムリ〜！」と思わず言いたくなるエピソードを紹介します。
今回は、正月に帰省しない兄夫婦に怒る妹が起こした件です。
お正月、兄家族は実家にこないと聞かされた女性。聞くと、兄夫婦の息子が中学受験をするため忙しいからだそう。
女性「年末年始に帰省しないなんて！」
なぜか怒りはじめる女性。事情が事情だから仕方がないのでは？ しかし母からの言葉に怒りとモヤモヤはさらに加速するのです。
女性「お義姉さんの実家には帰るんじゃない？」
母「あちらの実家は近いからそうかもね」
年末年始とお盆くらいしかこないし、来てもせいぜい2泊する程度。なのに自分の実家には頻繁に顔を出すなんて……と怒りを募らせる女性。なぜ義妹であるあなたがそこまで怒るの？ これでは義姉さんも義実家に来たくなくなるかも。
みなさんも、お正月の義実家への帰省「ムリ〜！」なエピソードはありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
