広島県では2日昼過ぎから3日にかけて大雪となるでしょう。南部の平地でも大雪となる所がある見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要です。



【天気概況】

中国地方は冬型の気圧配置となっていて、2日は中国地方の上空約5500メートルに氷点下36度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まるでしょう。広島県では、2日昼過ぎから夕方に降雪が強まり、積雪が急速に増える見込みです。広島市の中心部でも積雪となるおそれがあり、北部だけでなく、普段雪の少ない南部の平地でも大雪となる所があるでしょう。雪雲が現在の予想以上に発達し、同じ所で降り続いた場合には警報級の大雪となる可能性があります。





・1日18時～2日18時までに予想される24時間降雪量（多い所）南部・山地 30センチ南部・平地 10センチ北部・山地 40センチ北部・平地 15センチ・2日18時～3日18時までに予想される24時間降雪量（多い所）南部・山地 20センチ南部・平地 5センチ北部・山地 30センチ北部・平地 10センチ気象庁では、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意するよう、呼びかけています。【鉄道】JR西日本は雪のため、一部路線で運転取り止めを発表しています。・芸備線 備後落合～三次（2日午後以降、終日運転取り止め）・芸備線 東城～備後落合（2日夕方以降、終日運転取り止め）【高速道路】NEXCO西日本は雪による影響で、通行止めの可能性がある区間を発表しています。＜広島県内の影響区間＞・広島自動車道 広島JCT～広島西風新都IC（2日16時ごろから通行止め開始の予定）【2026年1月1日 午後4時半現在の情報です】