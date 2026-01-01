2026年1月2日と3日に開催される「第102回箱根駅伝」。

歴史ある大会に、長崎出身のランナーもエントリーしています。

県出身選手の大学名と出身高校名は以下の通りです。

◆牟田 凜太選手（駒沢大1年）

〔鎮西学院高校出身〕

3000m障害の県高校記録保持者。

高校2、3年生の時には、県高校駅伝1区で区間賞。

◆川内 琉生選手（東京国際大4年）

〔鎮西学院高校出身〕

県高校駅伝では、2年生の時6区で1位、3年生の時1区で2位。

2025年は、出雲駅伝のアンカー6区を務めた。

◆古賀 智也選手（東京国際大2年）

〔鎮西学院高校出身〕

2年生までは松浦高校に在籍し、1年生の時に県高校駅伝で優勝。

◆網本 佳悟選手（東洋大4年）

〔松浦高校出身〕

県内の駅伝強豪校の一つ、松浦高校出身。

高校3年生の時には、県陸上選手権5000mと10000mで優勝。

箱根駅伝では、8区で2位の走りを見せた。

今年は主将として東洋大学をけん引する。

◆川原 琉人選手（順天堂大2年）

〔五島南高校出身〕

5000mの県高校記録保持者。

通っていた五島市の中学校には陸上部が存在せず、競技経験のあった祖父のもとでトレーニングを続ける。

中学3年生の記録会では、中学生全国1位の記録を残した。

箱根駅伝では最大の難所とされる山上りの5区を走り、1年生ながら13位と健闘した。

◆中野 純平選手（東海大2年）

〔清峰高校出身〕

高校3年生の時には、県高総体の1500mで4位、5000mで3位。

県高校駅伝では1区を走り、区間6位。

◆入茺 輝大選手（大東文化大4年）

〔瓊浦高校出身〕

高校1年から県高校駅伝のメンバーとして出場し、3年時は1区3位。

◆相川 正樹選手（学生連合 ／平成国際大2年）

〔大村工業高校出身〕

高校3年時に、県高校駅伝の1区で2位。

箱根駅伝2026予選会では、個人で114位の走りを見せ、関東学生連合のメンバーに選ばれる。