【箱根駅伝】2日午前8時号砲 県出身選手8人が新春の箱根路に挑む《長崎》
2026年1月2日と3日に開催される「第102回箱根駅伝」。
歴史ある大会に、長崎出身のランナーもエントリーしています。
県出身選手の大学名と出身高校名は以下の通りです。
◆牟田 凜太選手（駒沢大1年）
〔鎮西学院高校出身〕
3000m障害の県高校記録保持者。
高校2、3年生の時には、県高校駅伝1区で区間賞。
◆川内 琉生選手（東京国際大4年）
〔鎮西学院高校出身〕
県高校駅伝では、2年生の時6区で1位、3年生の時1区で2位。
2025年は、出雲駅伝のアンカー6区を務めた。
◆古賀 智也選手（東京国際大2年）
〔鎮西学院高校出身〕
2年生までは松浦高校に在籍し、1年生の時に県高校駅伝で優勝。
◆網本 佳悟選手（東洋大4年）
〔松浦高校出身〕
県内の駅伝強豪校の一つ、松浦高校出身。
高校3年生の時には、県陸上選手権5000mと10000mで優勝。
箱根駅伝では、8区で2位の走りを見せた。
今年は主将として東洋大学をけん引する。
◆川原 琉人選手（順天堂大2年）
〔五島南高校出身〕
5000mの県高校記録保持者。
通っていた五島市の中学校には陸上部が存在せず、競技経験のあった祖父のもとでトレーニングを続ける。
中学3年生の記録会では、中学生全国1位の記録を残した。
箱根駅伝では最大の難所とされる山上りの5区を走り、1年生ながら13位と健闘した。
◆中野 純平選手（東海大2年）
〔清峰高校出身〕
高校3年生の時には、県高総体の1500mで4位、5000mで3位。
県高校駅伝では1区を走り、区間6位。
◆入茺 輝大選手（大東文化大4年）
〔瓊浦高校出身〕
高校1年から県高校駅伝のメンバーとして出場し、3年時は1区3位。
◆相川 正樹選手（学生連合 ／平成国際大2年）
〔大村工業高校出身〕
高校3年時に、県高校駅伝の1区で2位。
箱根駅伝2026予選会では、個人で114位の走りを見せ、関東学生連合のメンバーに選ばれる。