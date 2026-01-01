桃井かおり、竹の子山椒煮・鮭昆布巻き…豪華手作りおせちに反響続々「手が込んでる」「手つき餅すごい」
【モデルプレス＝2026/01/01】女優の桃井かおりが1月1日、自身のInstagramを更新。手作りおせちを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】74歳ベテラン女優「クオリティ高い」品数多数のお手製おせち
桃井は「今年もどうかいい年になりますように 心込めての家おせち」と豪華なおせちが並んだ食卓を公開。「さつまいものキントン 山芋のキムチ、竹の子山椒煮、鮭昆布巻き、ピリ辛蓮根がお手製。頂いた数の子、イクラ、蒲鉾、手つき餅はマストな元旦なり」とラインナップを記している。
この投稿には「手つき餅すごい」「手が込んでる」「器も素敵」「全部美味しそう」「配置も美しい」「クオリティ高い」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】