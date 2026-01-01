「バチェラー2」福良真莉果、第1子出産発表 夫との3ショットも公開「年齢的に不安なこともあったけど」
【モデルプレス＝2026/01/01】「バチェラー・ジャパン」シーズン2に出演していた福良真莉果（40）が1月1日、自身のInstagramを更新。第1子出産を報告した。
【写真】「バチェラー2」出演40歳美女、生まれたて息子と家族3ショット
福良は「赤ちゃんが産まれました 4116gむちむち元気な男の子です！」と報告。「年齢的に不安なこともあったけど何事もなく健康で元気な赤ちゃん産まれてママは幸せです」と心境をつづった。
投稿には、生まれる前のふっくらとしたお腹と生まれた後に子どもをお腹の上で抱える写真や、夫とともに子どもを囲む写真、手を繋いだ写真などを添えている。
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組。福良は小柳津林太郎がバチェラーを務めた「シーズン2」に出演していたが、選ばれることはなかった。2024年6月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「バチェラー2」出演40歳美女、生まれたて息子と家族3ショット
◆「バチェラー2」福良真莉果、出産発表
福良は「赤ちゃんが産まれました 4116gむちむち元気な男の子です！」と報告。「年齢的に不安なこともあったけど何事もなく健康で元気な赤ちゃん産まれてママは幸せです」と心境をつづった。
「バチェラー・ジャパン」とは、成功を収めた1人の独身男性＝バチェラーの運命のパートナーの座を巡り、性格もバックグラウンドも異なる女性たちが競い合う恋愛リアリティ番組。福良は小柳津林太郎がバチェラーを務めた「シーズン2」に出演していたが、選ばれることはなかった。2024年6月に結婚したことを発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】